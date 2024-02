Pourquoi Matrix 4 n’a pas été un succès ?

Le quatrième volet de la franchise The Matrix n'a pas réussi à faire honneur à ses prédécesseurs pour diverses raisons qui ont contribué à son échec.

Tl;dr The Matrix Resurrections a déçu par rapport à la trilogie originale.

L’acteur original Morpheus, Lawrence Fishburne, été absent du casting.

Les enjeux de l’intrigue de The Matrix Resurrections étaient moins importants que dans les films précédents.

La sortie simultanée en streaming et en salles a nui à son succès commercial.

Une résurrection qui laisse à désirer

Après une attente de 18 ans, The Matrix est revenu en 2021 avec une quatrième suite, The Matrix Resurrections. Contrairement à l’enthousiasme suscité par le retour de cette franchise culte, le film coécrit et réalisé par Lana Wachowski a reçu des critiques négatives et a réalisé un piètre score au box-office.

Des attentes déçues

L’absence de Morpheus, joué par Lawrence Fishburne, a sans doute influencé la réception du film. Le public aimait le personnage du comédien américain dans la trilogie originale, et son absence dans The Matrix Resurrections a été ressentie. D’autant plus que Morpheus est un personnage clé de l’intrigue.

Des enjeux réduits

The Matrix Resurrections a également souffert de l’absence d’enjeux comparables à ceux de la trilogie originale. Le film se concentre principalement sur la quête de Neo pour sauver Trinity et sur ses propres problèmes de santé mentale. Ce changement d’échelle et de direction a pu contribuer à la déception des fans.

Un obstacle “technologique”

En outre, The Matrix Resurrections a été mis à disposition sur HBO Max en même temps que sa sortie en salles. Ce choix a sans doute incité certains spectateurs à regarder le film chez eux, ce qui a nui à son succès commercial.