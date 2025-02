Pourquoi les téléviseurs 8K ne décollent-ils pas ?

Découvrez les raisons pour lesquelles les téléviseurs 8K n'ont pas réussi à s'imposer sur le marché.

Tl;dr Les fabricants de téléviseurs abandonnent progressivement les modèles 8K.

Le manque de contenu 8K et les problèmes de consommation d’énergie freinent leur popularité.

La perspective d’une résurgence grâce aux écrans de grande taille et aux jeux en 8K existe.

Le déclin des téléviseurs 8K

En dépit de leur performance d’image impressionnante et de la promesse d’être parmi les écrans les plus futuristes, les téléviseurs 8K sont progressivement abandonnés par les fabricants. Sony et LG ont cessé de vendre ou de promouvoir activement les téléviseurs 8K en 2023. Même si TCL et Hisense ont des modèles 8K sur le marché, ils commencent à dater. Actuellement, Samsung reste l’un des seuls fabricants à lancer de nouveaux modèles 8K en 2025.

Les obstacles à l’adoption des téléviseurs 8K

Plusieurs raisons expliquent le déclin de l’intérêt pour les téléviseurs 8K. D’une part, l’arrivée de nouvelles technologies fascinantes comme la MicroLED TV, et d’autre part, le manque de contenu à cette résolution élevée. En effet, le manque de contenu 8K est l’un des problèmes majeurs que ces téléviseurs ont dû affronter. Si quelques films et jeux vidéo existent en 8K, la majorité du contenu de diffusion et des services de streaming reste en 1080p ou 4K.

La réalité des téléviseurs 8K

De plus, selon Bob O’Brien de Counterpoint Research, le coût élevé de ces téléviseurs est un frein important. Il est difficile de constater une grande différence avec la 4K à moins d’avoir un écran très grand et de se tenir très près. Par ailleurs, l’adoption des téléviseurs 8K a été freinée par les limites de consommation d’énergie imposées par l’UE, obligeant les marques à réduire la luminosité de leurs modèles. Cela a conduit à une chute significative des ventes, avec une baisse de 35% en 2023 et de 45% en 2024.

Un possible renouveau pour les téléviseurs 8K ?

Malgré ces obstacles, l’avenir des téléviseurs 8K n’est pas complètement sombre. O’Brien voit une possible resurgence grâce à l’augmentation de la demande pour les écrans de grande taille. De plus, l’arrivée de la RTX 5090 et de la PS5 Pro pourrait donner un coup de pouce aux jeux en 8K. Ainsi, malgré des ventes au plus bas ces dernières années, un regain d’intérêt pour les téléviseurs 8K pourrait être à l’horizon.