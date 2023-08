Pourquoi les récentes tablettes Samsung Galaxy Tab S9 pourraient bien valoir le coût. Ce qui se fait de mieux sur le marché à un tarif qui reste élevé.

Les dernières tablettes en date dans la gamme Samsung Galaxy Tab S arrivent très bientôt, il s’agit des Samsung Galaxy Tab S9. Si la progression par rapport aux Tab S8 n’est pas énorme, cette nouvelle génération reste devant les autres tablettes Android haut de gamme. Si vous êtes amateur de l’écosystème Android à la recherche d’une alternative à l’iPad Pro, cette gamme a de quoi vous intéresser.

Samsung a fait quelque chose avec ses tablettes que même Apple n’a pas fait : tous les écrans de ses Tab S9 (Tab S9, S9+ et S9 Ultra) sont désormais en OLED. Ces dalles 2K sont la plus grande attraction de cette année. Les tailles d’écran restent identiques : 11 pouces pour la Tab S9, 12,4 pour la Tab S9+ et 14,6 pouces pour la Tab S9 Ultra. Tous avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un aspect ratio de 16:10. On retrouve par ailleurs quatre haut-parleurs, encore améliorés, 20 % plus grands que les précédents et compatibles Dolby Atmos. Le S Pen est toujours proposé gratuitement dans la boîte.

Ces Galaxy Tab S9 sont alimentées par une puce Snapdragon 8 Gen 2, exclusive aux appareils Galaxy, ce que fait de mieux Qualcomm actuellement. Le modèle de base dispose de 8 Go de RAM, la S9+ 12 Go et la S9 Ultra 16 Go. En ce qui concerne le stockage, deux variantes pour la Tab S9, 128 ou 256 Go, deux variantes pour la S9+, 256 ou 512 Go, et la Ultra peut même avoir jusqu’à 1 To. Toutes ont un port microSD pour augmenter encore le stockage interne et sont compatibles Wi-Fi 6E et 5G.

Ces tablettes sont par ailleurs certifiées IP68, pour une protection similaire aux smartphones haut de gamme actuels. Il est rare de voir cela sur une tablette. Un atout supplémentaire pour la gamme Tab S9 qui lui permet de se démarquer.

Ce qui se fait de mieux sur le marché à un tarif qui reste élevé

Le géant sud-coréen tente aussi de sortir du lot avec des fonctionnalités logicielles. Notamment en ce qui concerne la productivité, avec une meilleure prise en charge de l’écran partagé pour le multitâche. Jusqu’à trois applications côte à côte, par exemple. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité Multi Control permettant aux utilisateurs de copier-coller facilement des images entre leurs appareils Samsung sans fil.

La seule chose qui pourrait dissuader les éventuels clients, c’est le prix. Le Tab S9 de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage démarre à 899 €. La S9+ avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposée à partir de 1 149 € tandis que le modèle le plus haut de gamme, la S9 Ultra, démarre à 1 349 € dans sa variante à 256 Go de stockage.

Si vous êtes intéressé(e), sachez que vous pouvez bénéficier d’offres promotionnelles si vous précommandez avant le 10 août. Les premières livraisons sont attendues pour le 11 août.