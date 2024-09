Pourquoi les AirPods Max d’Apple sont-ils toujours équipés du matériel de 2020 ?

Il devient encore plus difficile de justifier le prix suite à une mise à jour minimale. Qu'est-ce qui pourrait justifier un tel coût après une si petite amélioration?

Tl;dr La nouvelle version des AirPods Max est jugée trop chère pour ce qu’elle offre.

Leur mise à jour principale est le passage du port Lightning à l’USB-C.

Sony est salué pour ses efforts constants d’amélioration de ses casques phares.

Les AirPods Max restent dotés d’un processeur dépassé, malgré leur prix élevé.

Un prix exorbitant pour un manque d’évolutions majeures

Il est des mises à jour qui laissent perplexes. C’est le cas de celle des AirPods Max, les écouteurs haut de gamme d’Apple, pour lesquels le géant du high-tech réclame pas moins de 550 dollars pour une version rafraîchissante. Le hic ? Les nouveautés se résument à l’adoption d’un port de charge USB-C en lieu et place de l’ancien Lightning et l’introduction de nouvelles couleurs. Rien qui ne justifie un tel investissement, même pour un aficionado de la marque à la pomme.

Sony et ses innovations continues

Pendant ce temps, Sony ne cesse d’innover. Avec une régularité d’horloger, le constructeur nippon renouvelle sa gamme de casques phares : le WH-1000XM3 en 2018, le XM4 en 2020, le XM5 en 2022 et le XM6 attendu pour 2025. Le design est peaufiné, l’autonomie améliorée, la réduction de bruit active (ANC) optimisée. Autant de véritables avancées qui font défaut aux AirPods Max.

Un choix technologique déconcertant

Et pourtant, Apple n’a pas lésiné sur les modifications internes pour intégrer le port USB-C. Alors, pourquoi ne pas avoir saisi l’opportunité pour mettre à jour le processeur H1 des AirPods Max, qui date de 2019, par le plus récent H2 ? Ce dernier, présent dans tous les AirPods actuels, offre des fonctionnalités intéressantes comme l’audio adaptatif, qui permet de basculer entre les modes transparence et réduction de bruit en fonction du bruit ambiant, ou encore une interaction sans voix avec Siri.

« C’est un choix incompréhensible, surtout lorsque l’on sait que le modèle d’entrée de gamme des AirPods bénéficie des avantages du processeur H2. »

Une valeur qui reste à prouver

Il est incontestable que les AirPods Max surpassent en qualité sonore et en réglages acoustiques leurs homologues moins coûteux. Mais sont-ils pour autant un bon investissement, alors qu’ils sont dépourvus de fonctionnalités présentes sur les AirPods 4, trois fois moins chers ? La question reste ouverte.

Retrouvez toutes les dernières informations de l’événement iPhone 16 d’Apple !