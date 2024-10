Pourquoi le spin-off de House of Cards sur Doug Stamper a été annulé ?

Un spin-off consacré à Doug Stamper aurait pu prolonger l’héritage de House of Cards. Cependant, ce projet a été abandonné en raison de circonstances complexes mêlant scandales, incertitudes créatives et nouvelles priorités chez Netflix.

Controverses et scandales

La principale raison de l’annulation découle du scandale majeur qui a secoué House of Cards lorsque des accusations d’agression sexuelle ont été portées contre Kevin Spacey, l’acteur principal. Bien que le spin-off n’aurait pas inclus son personnage, la production de la série principale a été interrompue, entraînant une incertitude autour des projets annexes. Ces événements ont profondément affecté l’image de la série, créant un climat de méfiance autour de toute extension de l’univers.

L’héritage déclinant de House of Cards

House of Cards a joué un rôle essentiel dans le développement de Netflix en tant que plateforme de production de contenu original. Cependant, après le départ de Kevin Spacey, la série a perdu en popularité, et la saison finale n’a pas su convaincre la critique. Le déclin qualitatif de la série a contribué à refroidir les ardeurs de Netflix quant à la poursuite de l’univers à travers un spin-off. Les producteurs ont pu craindre que cette mauvaise réception se poursuive avec une série dérivée, même si elle était centrée sur un personnage aussi intrigant que Doug Stamper.

Un personnage complexe mais trop sombre

Doug Stamper, interprété par Michael Kelly, est l’un des personnages les plus fascinants de la série. Sa loyauté extrême envers Frank Underwood et son profil psychologique complexe le rendaient captivant, mais aussi difficile à porter à lui seul. Le personnage, bien que riche en potentiel, reste profondément sombre, marqué par ses actions violentes et manipulatrices. Ce ton pourrait ne pas convenir à un large public, et les créateurs ont sans doute douté de la capacité d’une série centrée sur Stamper à attirer et maintenir un large éventail de téléspectateurs.

Changement de cap pour Netflix

En parallèle, Netflix avait commencé à réorienter sa stratégie de production, investissant massivement dans des projets plus diversifiés et destinés à capter l’attention d’un public international. Alors que des séries comme Stranger Things ou The Crown prenaient de l’ampleur, la plateforme a peut-être choisi de mettre de côté le spin-off de House of Cards, jugé moins porteur à long terme. L’envie de s’éloigner des franchises associées à des scandales, tout en favorisant des créations originales, a probablement pesé dans la balance.