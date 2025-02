Pourquoi le rôle de Fonzie dans Happy Days fut une malédiction pour Henry Winkler ?

Le rôle iconique de Fonzie dans Happy Days a enfermé Henry Winkler dans ce personnage, freinant sa carrière en l’empêchant d’obtenir des rôles variés à Hollywood.

Tl;dr Henry Winkler, connu pour son rôle de Fonzie, a souffert du phénomène de « typecast ».

Il a eu des difficultés à trouver du travail après Happy Days.

Les jeunes générations apprécient son travail sans le comparer à son personnage de Fonz.

Henry Winkler : de la gloire à l’ombre, puis la lumière à nouveau

Henry Winkler est une figure emblématique du paysage télévisuel et cinématographique américain. Cependant, son parcours n’a pas été toujours facile. Malgré une carrière prolifique, pour beaucoup, il restera à jamais Arthur Herbert Fonzarelli, plus connu sous le nom de The Fonz, personnage phare de la série des années 70, Happy Days.

Un succès doublé d’une malédiction

Son rôle dans Happy Days a fait de Winkler une véritable icône. Cependant, cette gloire a eu un prix. Comme l’acteur l’a révélé lors d’une interview en 2023, il a vécu des années difficiles, marquées par le « typecast », un phénomène courant à Hollywood, où un acteur est cantonné à un type de rôle suite à un succès majeur.

Cette situation a été particulièrement difficile pour Winkler. Il a confié : « Il y a eu huit ou neuf années pendant lesquelles je ne trouvais pas de travail parce que j’étais The Fonz. »

Un retour remarqué

Malgré ces années de galère, Winkler n’a jamais renié son rôle de Fonzie. Il a même réussi à revenir sur le devant de la scène avec la série Barry, où il campe un acteur vieillissant en quête de reconnaissance. Son personnage dans Barry n’est pas sans rappeler sa propre expérience, ajoutant une dimension humoristique supplémentaire à la série.

Le regard des nouvelles générations

Les nouvelles générations semblent découvrir Winkler sans le poids du passé. Pour elles, il n’est pas simplement The Fonz. Elles apprécient son travail pour ce qu’il est, sans le comparer à son rôle emblématique des années 1970. Winkler semble d’ailleurs apprécier cette nouvelle reconnaissance. Il a révélé lors d’une interview : « Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Je regrette que la série soit terminée. »

Henry Winkler est un exemple de persévérance. Malgré les difficultés, il a su rebondir et prouver que son talent ne se limitait pas au personnage de Fonzie.