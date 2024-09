Pourquoi le prix de ChatGPT Plus pourrait plus que doubler en 5 ans ?

Le prix de ChatGPT Plus pourrait plus que doubler en 5 ans, découvrez pourquoi. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette évolution prometteuse.

Tl;dr ChatGPT est performant mais peine à être rentable.

OpenAI envisage d’augmenter considérablement le coût de l’abonnement.

La hausse des prix vise à couvrir les coûts d’exploitation élevés.

Un succès technologique, un défi financier

Le parcours de ChatGPT illustre une réalité bien connue de l’industrie technologique : un produit peut être technologiquement révolutionnaire et pourtant, financièrement difficile à maintenir. Depuis son lancement en novembre 2022 avec le modèle GPT-3.5, ChatGPT a pris d’assaut le monde de la technologie. Cependant, comme le souligne un récent rapport du New York Times, il n’est pas encore un succès financier pour son propriétaire, OpenAI.

Une hausse des prix nécessaire

D’après des documents destinés aux investisseurs, OpenAI envisage d’augmenter « agressivement » le prix de l’abonnement, passant de 20 $ par mois actuellement à 44 $ au cours des cinq prochaines années. L’objectif ? Atteindre 100 milliards de dollars de revenus annuels d’ici à 2029.

« Burning Through Piles of Money », avertit le rapport, indiquant que plusieurs hausses de prix sont à prévoir pour le service payant ChatGPT Plus.

La version payante de ChatGPT offre un accès à des modèles plus avancés, réduit les limitations de la version gratuite et donne accès à l’outil de génération d’images DALL-E. Il est possible que de nouvelles fonctionnalités soient ajoutées pour rendre le prix plus attractif.

Rentabilité et équilibre

Le besoin d’augmenter les prix est évident. Malgré des prévisions de ventes annuelles saines de 3,7 milliards de dollars cette année, OpenAI s’attend toujours à des pertes globales d’environ 5 milliards de dollars en raison des coûts du personnel, du loyer et surtout, du coût très élevé de l’exploitation de ses services.

Il est donc clair que le prix final dépendra de ce que le marché est prêt à payer. Une hausse du coût de l’abonnement ne comblerait pas le déficit financier si le nombre d’abonnés chute en raison de prix élevés. Autrement dit, l’ambition est d’atteindre 44 $ par mois d’ici à 2029, mais OpenAI pourrait être contraint de se contenter de moins.

Optimisme malgré les défis

Les documents d’investissement demeurent optimistes quant aux perspectives d’OpenAI. Avec une croissance mensuelle des revenus de 1 700 % entre le début de 2023 et août, les documents prévoient un triplement des revenus à 11,6 milliards de dollars l’année prochaine et 100 milliards de dollars d’ici à 2029. En dépit de ces défis, ChatGPT continue d’ajouter régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs.