Pourquoi la victoire d’Emilia Perez aux Oscars crée la colère chez les hispanophones ?

Pourquoi la victoire d'Emilia Perez pour la meilleure chanson aux Oscars a suscité la colère parmi les hispanophones ?

Tl;dr Le film « Emilia Pérez » a suscité une vive controverse et a été fortement critiqué.

Les créateurs du film ont été accusés d’exploiter la culture mexicaine et de mal représenter la langue espagnole.

Malgré cela, le film a remporté un Oscar pour la meilleure chanson originale.

Une controverse hollywoodienne : le cas d' »Emilia Pérez »

Les Oscars sont l’occasion pour toute l’industrie cinématographique de célébrer le cinéma et de rendre hommage aux professionnels du secteur. Cependant, lors de la dernière cérémonie, Hollywood a montré une fois de plus à quel point elle peut être en décalage avec le public. Le film « Emilia Pérez » en est la preuve flagrante.

Le long-métrage a fait l’objet de vives critiques, en particulier de la part du public queer, des personnes du Mexique et des hispanophones en général. Ces derniers ont non seulement détesté le film, mais l’ont carrément détesté. Ils l’ont perçu comme une tentative malavisée de raconter une histoire transgenre et comme un symbole de la représentation performative : l’exploitation des luttes et de la culture mexicaines pour divertir les non-mexicains. En réponse, la réalisatrice mexicaine Camila Aurora a créé le court métrage musical « Johanne Sacreblu », un véritable chef-d’œuvre de la parodie.

Le faux pas linguistique

Le scandale a pris une nouvelle dimension lorsque la chanteuse et compositrice française Camille, qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « Mi Camino », a exprimé son admiration pour la langue espagnole. « L’espagnol est une langue formidable pour la musique pop », a-t-elle déclaré. Or, Camille n’a aucun lien avec un pays hispanophone et ne connaît pas la langue dont elle parle. Les critiques ne se sont pas fait attendre, nombreux sont ceux qui ont moqué la chanteuse pour son discours maladroit.

Des réactions en chaîne

Les créateurs d' »Emilia Pérez » ont constamment fait fi de la controverse entourant le film. Le réalisateur Jacques Audiard a notamment déclaré qu’il n’avait pas ressenti le besoin de se renseigner sur le Mexique, sa culture ou son histoire liée aux cartels de la drogue. Cette déclaration a suscité l’indignation du public, qui a estimé que le réalisateur exploitait des tragédies réelles pour leur esthétisme.

De son côté, l’actrice Zoe Saldaña a répondu aux critiques d’un journaliste mexicain en affirmant que « le cœur de ce film n’était pas le Mexique ». Cette déclaration est intervenue quelques minutes après un discours passionné sur la représentation et le fait d’être la fille d’immigrants hispanophones.

« Emilia Pérez » a réussi à unir les Latinos dans une cause commune : détester cette représentation pauvre, insultante et raciste du Mexique et de la langue espagnole. Et le film a remporté un Oscar pour la meilleure chanson originale.