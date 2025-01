Pourquoi la première grande théorie du complot ciné de 2025 ne tient pas la route ?

L’idée que Disney truquerait le box-office pour Mufasa: The Lion King face à Sonic the Hedgehog 3 se heurte à la réalité.

Tl;dr En 2024, Sonic 3 et Mufasa: The Lion King se sont battus pour la suprématie au box-office.

Une théorie du complot non fondée a suggéré que Disney manipulait les chiffres du box-office.

Cette théorie a été réfutée et qualifiée de malentendu par les fans.

Le duel au box-office : Sonic 3 contre Mufasa

L’année 2024 a été marquée par une bataille féroce au box-office entre deux titres majeurs : Sonic the Hedgehog 3 et Mufasa: The Lion King. Si le hérisson bleu a d’abord pris l’avantage sur le roi de la savane au box-office domestique, la situation s’est inversée au fil du temps, avec Mufasa qui a réussi à dominer les classements pendant plusieurs jours pendant la période des fêtes, en affichant des chiffres impressionnants à l’étranger.

Une théorie du complot infondée

Cependant, cette évolution a donné naissance à une « conspiration » pour le moins inattendue, relayée par plusieurs comptes sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Ils ont noté que les chiffres quotidiens de « Sonic 3 » n’avaient pas été rapportés par Box Office Mojo et The Numbers, les deux principaux sites de suivi du box office, après le 29 décembre. L’insinuation était que quelqu’un – que ce soit Disney ou ces sites – ne rapportait tout simplement pas les chiffres pour faire croire que « Mufasa » surpassait largement la concurrence. Cette allégation s’est avérée totalement fausse.

Une clarification de la situation

Le tweet à l’origine de cette rumeur, posté par le compte Frack’s Sonic Deals, affirmait avoir été informé de l’absence de chiffres quotidiens de Sonic 3 par le compte LonelyGoomba. Cependant, ce dernier a précisé dans les réponses à son tweet qu’il plaisantait à propos de Disney soudoyant les sites de suivi du box-office. Malgré cette clarification, certains internautes étaient prêts à croire que Disney interviendrait d’une manière ou d’une autre dans le rapport quotidien des chiffres du box-office.

En fin de compte, Sonic 3 a totalisé 210,5 millions de dollars de recettes, légèrement devant Mufasa au box-office domestique. Ce dernier, avec un budget plus important (200 millions de dollars contre 120 millions pour Sonic 3), a vendu plus de billets à l’échelle mondiale. Il n’y a donc aucune raison pour Disney de manipuler ces chiffres.

Fanatisme et malentendus

Il convient de souligner que ce malentendu semble provenir d’une partie minoritaire et très vocale de la communauté de fans de « Sonic », tentant de transformer cette situation en une sorte de guerre. Les chiffres du box-office peuvent être intéressants, mais ils sont presque sans signification sans le contexte approprié. Cette situation est un exemple parfait de certaines personnes s’emparant d’informations qu’elles ne comprennent pas pleinement. Il n’y a pas de complot ici, seulement des accusations irresponsables et fausses basées sur rien d’extraordinaire. Sonic the Hedgehog 3 et Mufasa: The Lion King sont actuellement à l’affiche.