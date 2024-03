Pourquoi Helena Bonham Carter a failli ne pas jouer Marla Singer dans Fight Club ?

Il est difficile de concevoir quelqu'un d'autre qu'Helena Bonham Carter dans le rôle de Marla Singer dans le film Fight Club du réalisateur David Fincher, mais la comédienne britannique a failli refuser ce rôle si emblématique qui a propulsé sa carrière.

Quand Helena Bonham Carter a failli refuser Fight Club

Helena Bonham Carter, aujourd’hui inoubliable dans le rôle de Marla Singer dans Fight Club, a bien failli ne jamais interpréter ce personnage. Le film, qui explore les thèmes de l’identité, de la culture de consommation et de la quête d’authenticité dans un monde post-moderne, a failli voir son casting bouleversé.

Un typecast difficile à briser

Avant d’accepter le rôle de Marla Singer, Helena Bonham Carter était typecast (le fait de choisir des acteurs pour un seul type de rôle)dans des rôles d'”anglaise pure et innocente”, une image qu’elle voulait absolument briser. Ce typecast était principalement dû à ses rôles dans des drames historiques et des adaptations littéraires, dans lesquels elle interprétait des personnages innocents et réservés. Fight Club lui offrait une échappatoire à ces rôles, mais pas sans créer des doutes et des hésitations chez l’actrice anglaise et son entourage.

Un script controversé

Le chemin vers le rôle de Marla Singer dans Fight Club n’a pas été sans embûches. Le script, qui contient de nombreuses citations morbides, a provoqué une forte réaction chez la mère de l’actrice, qui a trouvé le contenu répugnant. Helena Bonham Carter elle-même a été déconcertée par le script lors de sa première lecture, le trouvant étrange et remettant en question son message et son impact sur le public :

Maman a laissé le script à l’extérieur de sa chambre, car elle le considérait comme un polluant! Je ne l’ai pas compris non plus lors de ma première lecture. Je me suis dit, “C’est bizarre. Est-ce que ce message est vraiment enrichissant pour la vie?”

La transformation en Marla Singer

La transformation en Marla Singer a nécessité un changement mental et physique pour Helena Bonham Carter. Le designer de costumes du film, Michael Kaplan, a joué un rôle crucial dans cette transformation. Il a suggéré à l’actrice de canaliser l’image de Judy Garland pendant ses tumultueuses années plus tard, une femme troublée mais qui se portait toujours avec une semblance de dignité.