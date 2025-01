Pourquoi Gibbs, incarné par Mark Harmon, a quitté NCIS ?

Pourquoi Mark Harmon, incarnant le personnage de Gibbs, a-t-il quitté la célèbre série NCIS ?

Tl;dr Mark Harmon, interprète de Leroy Jethro Gibbs, quitte « NCIS » en 2021.

Il reste impliqué dans la série en tant que producteur exécutif et travaille sur d’autres projets.

Malgré son départ, Harmon revient en tant que narrateur dans le prequel « NCIS : Origins ».

Le départ surprenant de Mark Harmon de « NCIS »

L’acteur Mark Harmon, connu pour son rôle de Leroy Jethro Gibbs dans « NCIS », a surpris ses fans en 2021 en annonçant son départ de la série. Ayant joué dans 19 saisons, Harmon était profondément associé à la franchise. Cependant, son départ ne signifiait pas une retraite paisible. Il a continué à travailler en tant que producteur exécutif sur la série et à se consacrer à d’autres projets passionnants.

Un nouveau chapitre pour Mark Harmon

Mark Harmon n’a jamais vraiment quitté « NCIS ». L’acteur et les créateurs de la série ont senti que l’histoire de Leroy Jethro Gibbs avait atteint sa fin naturelle, mais Harmon est resté impliqué dans le développement de la série. Il a expliqué que son départ était plus une question de timing qu’une décision délibérée de partir.

L’éloignement de la série policière permet à Harmon d’étendre son répertoire artistique. En 2023, il a co-écrit « Ghosts of Honolulu: A Japanese Spy, A Japanese American Spy Hunter, and the Untold Story of Pearl Harbor », une œuvre qui explore des comptes rendus historiques d’espionnage et d’intelligence navale. Cela montre que même en dehors de « NCIS », Harmon reste attaché aux intrigues d’espionnage et de crime.

Un retour à « NCIS » sous une nouvelle forme

Alors que certains acteurs de « NCIS » ont pris leur retraite, Mark Harmon est revenu à la franchise peu de temps après son départ. Il a fourni la narration pour le personnage âgé de Gibbs dans « NCIS : Origins », une série prequel sur les débuts de son personnage dans l’équipe. Son personnage apparaît également dans quelques caméos, ce qui prouve que « NCIS » reste une part importante de la carrière de Harmon.

L’avenir de Leroy Jethro Gibbs dans l’univers de « NCIS »

L’histoire de Gibbs dans « NCIS » se termine avec lui devenant un fugitif recherché après avoir résolu une affaire impliquant une entreprise corrompue. Au lieu de tenter de blanchir son nom, il choisit de prendre sa retraite de l’équipe du NCIS et de rester en Alaska. Même s’il est techniquement un criminel, l’histoire de Gibbs se termine sur une note heureuse. Et avec Mark Harmon toujours impliqué dans la franchise, la possibilité que Gibbs résolve d’autres affaires à l’avenir reste ouverte.