Pourquoi Fox a annulé The Cleaning Lady après quatre saisons ?

Le déclin constant des audiences a scellé le sort de The Cleaning Lady sur Fox.

Tl;dr Fox a annulé The Cleaning Lady après quatre saisons, faute d’audience en déclin.

La mort d’Adan Canto, partenaire d’Elodie Yung, a privé la série d’un pilier central.

L’arrêt ouvre désormais la voie à un possible retour d’Elodie Yung dans Daredevil: Born Again.

Un final inattendu pour The Cleaning Lady

Il y a parfois des fins qui tombent sans prévenir. Quelques jours à peine après la diffusion de l’ultime épisode de la saison 4, le 3 juin 2025, la chaîne américaine Fox a décidé de tirer un trait sur sa série policière The Cleaning Lady. La sentence, motivée par une chute constante de l’audience, a surpris une communauté de fans pourtant fidèle – mais manifestement plus clairsemée qu’à ses débuts.

L’usure de l’audience et une disparition tragique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : environ trois millions de téléspectateurs suivaient chaque épisode lors du lancement en 2022 ; à peine un million restait devant leur écran pour cette dernière saison. Certains pointeront du doigt la désaffection générale envers les grands networks américains, mais d’autres facteurs ont fragilisé le destin du programme. Un événement majeur a bousculé le scénario : la disparition en janvier 2024 d’Adan Canto, partenaire à l’écran et pilier du duo central avec Elodie Yung. Son personnage, Arman Morales, avait été installé comme figure clé dès les deux premières saisons. Le retrait précipité de ce co-lead – sans possibilité élégante de recasting – a privé la série d’une dynamique majeure.

Une héroïne atypique au cœur des ténèbres

Née sous la plume de Miranda Kwok, adaptée de la production argentine La Chica que Limpia, The Cleaning Lady a bousculé les codes du genre. On y suivait Thony De La Rosa, campée par Elodie Yung, chirurgienne cambodgienne-philippine clandestine à Las Vegas, poussée par la maladie de son fils à travailler dans l’ombre pour la mafia. Derrière un titre à double sens assumé — « cleaning lady » désignant autant l’employée d’entretien que celle qui efface toute trace compromettante après un crime — le récit réinventait le trope du « cleaner », façon Winston Wolfe (Pulp Fiction) ou Mike Ehrmantraut (Breaking Bad), tout en plaçant une femme au centre du dispositif criminel.

À cela s’ajoutaient des choix narratifs audacieux :

Mise en avant d’un protagoniste féminin dans un univers masculinisé.

Thématiques contemporaines telles que l’immigration et la précarité.

Mélange assumé entre thriller et drame social.

Nouveau départ pour Elodie Yung ?

L’arrêt soudain laisse toutefois entrevoir des perspectives inattendues. Libérée de son engagement sur The Cleaning Lady, Elodie Yung pourrait bien réendosser prochainement le rôle d’Elektra Natchios dans la nouvelle version de Daredevil : Born Again. Les fans du super-héros attendent déjà ce retour avec impatience, surtout depuis que le retour de Jessica Jones (Krysten Ritter) est acté pour la prochaine saison. Une page se tourne pour Fox ; une autre pourrait s’écrire très bientôt ailleurs…