7 nouvelles séries TV à découvrir cette semaine sur Netflix, Apple TV et plus

Découvrez les 7 meilleures nouvelles séries à visionner en streaming cette semaine (du 24 au 30 mars) sur les plateformes telles que Netflix, Apple TV et bien d'autres encore.

Tl;dr De nouvelles séries TV arrivent sur les plateformes de streaming.

Les séries « Bosch: Legacy » et « Survival of the Thickest » reviennent pour une nouvelle saison.

Des séries comme « The Studio » et « Mid-Century Modern » font leurs débuts cette semaine.

Une semaine riche en nouveautés télévisuelles

Alors que la frénésie de mars se poursuit, vous pourriez être à la recherche de quelque chose à regarder en plus du basketball universitaire. Heureusement pour vous, davantage de nouvelles émissions font leur apparition cette semaine sur Netflix, Apple TV Plus et d’autres services de streaming, ainsi que sur les chaînes de télévision par câble et hertzienne.

Les retours attendus

« Bosch: Legacy », pour sa troisième et dernière saison, et la comédie de Michelle Buteau « Survival of the Thickest », pour sa saison 2, font partie des retours notables de cette semaine.

Les débuts prometteurs

Plusieurs débuts de haut profil ont lieu cette semaine, parmi lesquels la satire hollywoodienne de Seth Rogen, « The Studio », et « Mid-Century Modern », qui suit trois hommes homosexuels vivant à Palm Springs. De plus, le spin-off « Side Quest » élargit l’univers de « Mythic Quest ».

Une pléthore d’options de streaming

« The Cleaning Lady », dans sa quatrième saison, intensifie la tension tandis que Thony (Élodie Yung) sort de l’ombre. « Side Quest », le spin-off de « Mythic Quest », plonge dans la vie des employés, des joueurs et des fans à jamais changés par le jeu. « The Studio », cette satire du showbiz, égratigne les absurdités d’Hollywood avec la précision cringe de « Curb Your Enthusiasm ». Enfin, « Bosch: Legacy » revient pour une dernière balade et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés.

Que vous soyez un cinéphile ou que vous aimiez simplement regarder un homme se décomposer en temps réel, « The Studio » est un incontournable à regarder à Hollywood.

La série multi-caméra « Mid-Century Modern » suit trois meilleurs amis homosexuels « d’un certain âge », interprétés par Nathan Lane, Matt Bomer et Nathan Lee Graham. Après un décès surprenant, ils décident de faire de Palm Springs leur maison, où le plus riche d’entre eux vit avec sa fabuleuse mère (Linda Lavin).

Comme une famille choisie, ils prouvent qu’il y a toujours quelqu’un prêt à vous rappeler brutalement, mais avec amour, qu’un lifting du cou pourrait bien être la solution, même dans les moments les plus difficiles de la vie.