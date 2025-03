Pourquoi Daniel Dae Kim a quitté Hawaii Five-0 ?

Pourquoi Daniel Dae Kim a-t-il quitté l'émission populaire Hawaii Five-0 ? Découvrons les raisons derrière son départ.

Tl;dr Daniel Dae Kim quitte « Hawaii Five-0 » après sept saisons.

Il a quitté en raison d’un différend salarial, cherchant une rémunération égale à celle de ses co-stars.

Kim continue de travailler régulièrement depuis son départ de la série.

Daniel Dae Kim, un départ marqué par la quête d’égalité salariale

CBS, le réseau américain de télévision, est reconnu pour ses séries dramatiques à succès. Parmi elles, « Hawaii Five-0 », une série qui a connu un succès incontestable durant une décennie avec plus de 200 épisodes diffusés. Daniel Dae Kim, dans le rôle de Chin Ho Kelly, a grandement contribué à ce succès pendant sept saisons. Mais contre toute attente, lui et sa co-star Grace Park ont quitté la série avant la huitième saison.

Une décision motivée par une question d’égalité salariale

La question se pose alors : pourquoi Kim a-t-il quitté la série ? La réponse est surprenante. C’est une question de rémunération. Selon Kim, il y avait un écart de salaire « significatif » entre lui et les deux acteurs principaux, Alex O’Loughlin et Scott Caan. En effet, Kim a accepté une réduction de salaire « drastique » en quittant son rôle de Jin-Soo Kwan dans « Lost » pour rejoindre « Hawaii Five-0 ». Lors des renégociations salariales, Kim réclamait simplement l’égalité.

« Rendez-nous tous égaux. Faites de nous l’ensemble que je pensais que nous étions toujours, et ramenez-moi à où j’étais avec ‘Lost’. Et je ne pense pas que ce soit une position déraisonnable à prendre… Et le fait est que ce n’était pas une source de conflit pour moi. C’était très clair et simple. J’ai été très transparent à ce sujet avec mes co-stars, mon showrunner, le studio depuis le début. C’est devenu beaucoup plus dramatique à cause de la manière dont cela ne s’est pas concrétisé. »

Un acteur qui ne regrette rien

Le départ de Kim et de Park a certainement frustré de nombreux fans. Cependant, Kim est resté ferme sur sa décision et a continué à travailler régulièrement après avoir quitté la série. Il a notamment joué dans « The Good Doctor », « New Amsterdam », et dans le film de science-fiction « Stowaway » en 2021.

Malgré son départ, Kim reste reconnaissant envers CBS et tous ceux qui ont participé à la série pour l’opportunité qu’ils lui ont offerte. Il est fier du fait que la série ait employé de nombreux Américains d’origine asiatique. Cependant, il souligne l’importance de parler à la fois des aspects positifs et négatifs de son expérience dans « Hawaii Five-0 ». Pour lui, il est possible d’être reconnaissant et respectueux envers ses collègues tout en gardant une estime de soi inébranlable.