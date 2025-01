Pourquoi CBS a annulé Hawaii Five-0 ?

Découvrez les raisons pour lesquelles CBS a décidé de mettre fin à l'émission populaire Hawaii Five-0.

Tl;dr La série Hawaii Five-0 de CBS a été un succès constant pendant 10 saisons.

CBS a décidé de mettre fin à la série malgré de bons taux d’audience.

L’acteur Alex O’Loughlin a exprimé son épuisement physique après 10 saisons.

Un succès indéniable à l’écran : Hawaii Five-0

Pendant une décennie, le reboot de la série Hawaii Five-0 a été une véritable valeur sûre pour CBS en termes d’audience. Cette série, qui jouait sur la nostalgie des baby-boomers ayant grandi en regardant Jack Lord et James MacArthur traquer les criminels à Honolulu, était également une série policière élégante destinée aux fans des franchises populaires de la chaîne, « CSI » et « NCIS ». Avec un casting très attrayant et des scénarios qui exploraient le passé des personnages sans jamais se perdre dans des arcs narratifs trop longs, Hawaii Five-0 a su rester fidèle à sa formule gagnante.

Une fin surprenante malgré des audiences record

On pourrait penser qu’une chaîne ferait tout pour maintenir à l’antenne une série qui rencontre un tel succès. C’est ce que fait Fox avec The Simpsons, maintenant dans sa 36ème saison, et ce que fait NBC avec sa franchise Law & Order. La décision de CBS de mettre fin à Hawaii Five-0 alors qu’elle atteignait son plus haut taux d’audience et se classait 20ème toutes séries confondues, est donc quelque peu déconcertante. Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer cette fin en 2020.

Un choix mutuel : CBS et le départ de Hawaii Five-0

Lorsque CBS a annoncé officiellement il y a cinq ans que Hawaii Five-0 allait rendre son insigne, elle a rendu hommage à la réussite de la série sur le long terme, à ses créateurs sympathiques avec le réseau et à son casting dévoué. Peter M. Lenkov, qui a développé le reboot avec Alex Kurtzman et Roberto Orci, a réagi avec grâce, faisant de cette décision une sorte d’accord mutuel.

Le facteur humain : l’épuisement d’Alex O’Loughlin

Selon Lenkov, un facteur important a pesé dans la décision de mettre fin à la série : Alex O’Loughlin, qui incarne le robuste Lieutenant Commander Steve McGarrett, en avait assez de poursuivre des criminels pendant plus de 20 épisodes par saison. Il a expliqué à quel point il était épuisé après 10 saisons en tant que McGarrett. L’acteur a subi de nombreuses blessures au cours des tournages, notamment à l’épaule et au genou, et souffrait de disques intervertébraux bombés dans le cou et le dos.

Finalement, malgré la déception de certains fans de voir leur série préférée s’arrêter alors qu’elle était plus populaire que jamais, il faut reconnaître que dix saisons, c’est une belle performance. Et pour les amateurs de séries policières, il y aura toujours de nouvelles histoires à découvrir à la télévision.