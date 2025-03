Pourquoi CBS a-t-elle annulé FBI: International et Most Wanted ?

Découvrez pourquoi CBS a décidé d'annuler les séries FBI : International et Most Wanted, un choix qui a surpris de nombreux téléspectateurs.

Tl;dr Les séries dérivées de « FBI » de CBS ont été annulées.

Les raisons pourraient être liées à des négociations de renouvellement coûteuses.

Une nouvelle série dérivée, « FBI: CIA », est prévue.

Fin de deux séries dérivées de « FBI »

Débuté en 2018, le drama policier de CBS « FBI », produit par Dick Wolf, a rapidement étendu son univers avec plusieurs séries dérivées. Cependant, un récent coup d’arrêt semble avoir été porté à cet essor fulgurant, qui avait pourtant bien commencé, à l’image des succès passés de Wolf Entertainment, tels que « Law & Order » et la franchise « One Chicago ».

Expansion rapide et fin abrupte

L’expansion rapide de la franchise « FBI » avait pourtant bien commencé. En 2019, la série mère a introduit « FBI: Most Wanted », qui a connu un beau succès avec six saisons. L’année suivante, « FBI: International », basé à Budapest, a rejoint la franchise pour quatre saisons. Malheureusement, CBS a annoncé en mars 2025 l’annulation simultanée de ces deux séries dérivées, alors même que leurs dernières saisons sont encore en cours de production. Un coup dur pour ces deux séries, dont l’avenir reste incertain.

Des raisons économiques derrière l’annulation ?

Si le succès du show original « FBI » ne se dément pas, avec une audience de 10,5 millions de téléspectateurs par épisode en 2025, pourquoi CBS a-t-elle décidé d’annuler deux séries dérivées qui affichaient également de bonnes performances ? « C’est strictement une question d’affaires », selon les dirigeants du réseau.

En effet, la production de ces séries, assurée par Universal Television, implique des négociations de renouvellement de plus en plus coûteuses. CBS aurait donc choisi d’annuler ces deux séries pour éviter ces coûts. Par ailleurs, la chaîne a tout intérêt à maintenir la série mère en vie, car elle est à la fois un succès et une source de nouvelles séries dérivées.

Une nouvelle série dérivée en préparation

Ce recentrage stratégique semble aussi ouvrir la voie à une nouvelle série dérivée, intitulée « FBI: CIA ». Prévue pour remplacer l’une des séries annulées dans la grille de prime time de CBS, il semblerait que cette décision soit un moyen pour la chaîne de renouveler la franchise tout en maîtrisant ses coûts de production.