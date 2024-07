Saison 6 de « FBI: Most Wanted » – Date de sortie, acteurs, intrigue : tout ce que nous savons

"FBI: Most Wanted" revient pour une sixième saison.

Tl;dr FBI: Most Wanted revient pour une sixième saison.

La série est diffusée le mardi à 22h sur CBS.

Les acteurs principaux devraient revenir pour la saison 6.

La franchise FBI a été massivement renouvelée par CBS en avril 2024.

Un succès qui se poursuit

La série à succès FBI: Most Wanted, spin-off de FBI, entre dans sa sixième saison. Depuis sa première diffusion en 2020, elle a su captiver le public avec des enquêtes passionnantes menées par l’élite de la Force de recherche des fugitifs du Bureau.

Un déploiement rapide

CBS a rapidement reconnu le potentiel de cette nouvelle création de Dick Wolf, connu pour ses nombreuses séries télévisées à succès. FBI: Most Wanted a d’abord démarré comme un épisode pilote dans la première saison de FBI, puis moins d’un an plus tard, elle a obtenu une commande complète de saison sur le réseau. Depuis, la franchise s’est encore étendue avec FBI: International.

Des nouvelles fraîches

Selon les dernières informations, la saison 6 de FBI: Most Wanted est déjà en route. En avril 2024, CBS a renouvelé en masse la franchise FBI, confirmant ainsi la date de sortie de la nouvelle saison de FBI: Most Wanted, qui sera diffusée le mardi 15 octobre à 22h.

Le casting de la saison 6

Il est probable que tout le casting principal de FBI: Most Wanted revienne pour la saison 6. Dylan McDermott devrait revenir en tant que SSA Remy Scott et Shantel VanSanten, nouvelle venue de la saison 5, continuera à jouer un rôle majeur en tant qu’agent spécial Nina Chase.