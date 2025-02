Pokémon Legends: Z-A explore une version futuriste de Kalos

Découvrez une version réinventée de Kalos dans Pokémon Legends: Z-A avec des combats et un environnement totalement nouveaux.

Tl;dr Prévu pour fin 2025 sur Nintendo Switch, Pokémon Legends: Z-A est la « suite » de Pokémon Legends: Arceus.

Pokémon Legends: Z-A introduit un système de combat en temps réel, où stratégie et positionnement jouent un rôle clé.

AZ et les Mega Evolutions font leur retour, offrant des références et des liens avec Pokémon X et Pokémon Y.

Un nouveau chapitre dans la série Pokémon Legends

Après le succès de Pokémon Legends: Arceus en 2022, Pokémon Legends: Z-A continue d’explorer des versions inédites de régions célèbres de l’univers Pokémon. Cette fois-ci, le jeu de Game Feak se déroule dans la région de Kalos, et plus précisément dans la ville de Lumiose, un lieu emblématique inspiré de Paris. La ville, en pleine transformation urbaine, est métamorphosée pour devenir un lieu où humains et Pokémon vivent en harmonie. Les quartiers autrefois familiers ont fait place à de nouvelles zones plus vertes, avec des espaces publics mêlant modernité et nature, offrant une ambiance de futurisme bien marqué.

Lumiose City : un espace de vie pour Pokémon et humains

Les joueurs commencent leur aventure à Lumiose City, en tant que touriste, logeant dans un hôtel ancien devenu la base d’opérations. Les environs de la ville sont parsemés de « zones sauvages », des espaces où Pokémon et humains cohabitent de manière sereine. Ces zones sont également des lieux où les joueurs pourront capturer et combattre des Pokémon. Ce nouvel aspect de la ville, plus dynamique et interactif, ajoute une profondeur inédite à la série, permettant aux joueurs de vivre une expérience immersive, loin des sentiers battus des jeux précédents.

Une nouvelle ère pour les combats Pokémon

Une des principales nouveautés de Pokémon Legends: Z-A est son système de combat révolutionnaire. Contrairement aux jeux précédents où les Pokémon agissaient une fois par tour, ici, les actions se déroulent en temps réel. Les Pokémon et leurs Dresseurs peuvent se déplacer librement sur le terrain de bataille, avec une gestion minutieuse du positionnement et des types de mouvements. Cette mécanique de jeu pousse les joueurs à repenser leur stratégie, car les attaques prennent du temps pour être lancées et peuvent affecter différentes zones en fonction de leur portée. La précision dans le timing des attaques et les substitutions de Pokémon devient ainsi essentielle pour l’emporter.

Les mystères d’AZ et les Mega Evolutions : des références à Pokémon X et Y

Un autre aspect intrigant de Pokémon Legends: Z-A est la présence de personnages et de mécaniques familières aux fans des anciens jeux. AZ, personnage mystérieux de Pokémon X et Pokémon Y, fait son retour dans cette nouvelle aventure. Le vieil homme, prétendant être âgé de 3000 ans, vit aux côtés de Floette, une créature légendaire. Cette connexion avec le passé de Kalos suscite des spéculations parmi les fans, qui espèrent que le jeu apportera des réponses aux mystères laissés par les précédents titres. De plus, les Mega Evolutions, très appréciées des joueurs, font leur grand retour, offrant une nouvelle dimension stratégique aux combats et permettant de redécouvrir ces formes puissantes.