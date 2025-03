Pokémon Go va échapper aux dérives du free-to-play

Scopely promet de respecter l’essence de Pokémon Go, en excluant toute publicité intrusive ou limitation artificielle des fonctionnalités.

Tl;dr Aucune publicité intrusive ni restriction forcée ne sera ajoutée à Pokémon Go.

Pokémon Go restera fidèle à son modèle actuel, sans pression commerciale pour inciter à dépenser de l’argent.

Les données des joueurs seront protégées et ne seront jamais revendues à des tiers.

Un rachat qui suscite des inquiétudes parmi les joueurs

La récente annonce de la vente de la branche gaming de Niantic à Scopely pour 3,5 milliards de dollars a fait réagir la communauté de Pokémon Go. Scopely, connu pour ses jeux mobiles à succès mais souvent critiqués pour leur modèle économique basé sur la publicité et les microtransactions, a éveillé les craintes des dresseurs du monde entier. Les joueurs s’interrogent sur l’avenir du jeu, craignant un changement drastique dans la façon dont le jeu les incite à dépenser de l’argent. La peur de voir apparaître des publicités intrusives ou des limitations artificielles d’activités s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Le spectre d’une expérience de jeu dégradée planait donc depuis cette annonce. C’est dans ce contexte tendu que des réponses officielles étaient attendues.

Michael Steranka se veut rassurant sur l’avenir de Pokémon Go

Dans une interview accordée à Polygon, Michael Steranka, senior product director de Pokémon Go, a tenu à calmer les inquiétudes. Il affirme catégoriquement que Pokémon Go ne comportera jamais de publicités intrusives, ni maintenant, ni jamais. Selon lui, ce type de pratiques n’a tout simplement pas sa place dans l’univers de Pokémon Go. Il souligne que le modèle économique du jeu repose sur une approche différente, respectueuse de ses joueurs et de l’expérience communautaire qu’il propose. Michael Steranka insiste sur le fait que ces valeurs resteront au cœur du développement du jeu. Ce discours vise à préserver la confiance des millions de joueurs à travers le monde.

Scopely respectera l’identité unique de Pokémon Go

Michael Steranka a précisé que Scopely est conscient de la singularité de Pokémon Go dans l’écosystème des jeux mobiles. Lors de discussions avec la nouvelle société propriétaire, il a été assuré que Pokémon Go conserverait son ADN sans subir de modifications imposées. Selon Michael Steranka, Scopely laisse une grande autonomie à ses équipes de développement pour prendre les décisions qui correspondent le mieux à leur jeu. Changer la formule gagnante de Pokémon Go serait, selon ses mots, une « erreur ». Ce positionnement rassure sur le fait que le modèle actuel du jeu, basé sur l’exploration et la communauté, ne sera pas sacrifié sur l’autel de la rentabilité à court terme.

La protection des données des joueurs reste une priorité

Au-delà des questions de monétisation, d’autres préoccupations ont émergé, notamment sur l’utilisation des données personnelles et de localisation des joueurs. Michael Steranka a été clair à ce sujet : les données des utilisateurs de Pokémon Go ne seront jamais vendues à des tiers. Il précise que les informations de localisation sont utilisées exclusivement pour assurer le bon fonctionnement du jeu. De plus, elles sont hébergées sur des serveurs situés aux États-Unis, dans le respect des réglementations les plus strictes en matière de sécurité. Cette déclaration vise à rassurer les joueurs soucieux de la confidentialité de leurs données dans un contexte numérique de plus en plus scruté.