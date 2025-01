Pocketpair lance une division d’édition pour soutenir les studios indépendants

Grâce au succès colossal de Palworld, le studio japonais Pocketpair se donne pour mission de financer et d’éditer des jeux indépendants.

Du développement à l’édition : le nouveau pari de Pocketpair

Pocketpair a annoncé la création de Pocketpair Publishing, une nouvelle branche dédiée à soutenir les studios indépendants grâce à des financements, une assistance au développement et des services d’édition. Avec le succès phénoménal de Palworld, un jeu de survie à base de capture de créatures, Pocketpair a généré des bénéfices considérables, lui permettant de se tourner vers l’aide aux autres studios. Son objectif : accompagner les développeurs sans imposer de changements à leurs projets. John Buckley, responsable de Pocketpair Publishing, a souligné leur ambition de « donner vie à des jeux incroyables qui n’ont besoin que d’un petit coup de pouce. »

Un premier projet prometteur

Pocketpair Publishing a signé son premier partenariat avec Surgent Studios, le studio indépendant derrière Tales of Kenzara: Zau. Le jeu en développement est un projet original, distinct de l’univers de Tales of Kenzara. Abubakar Salim, PDG de Surgent Studios et acteur dans House of Dragons, a décrit ce projet comme « court, étrange et audacieux« . Ce partenariat intervient à un moment crucial pour Surgent Studios, qui, faute de financement, avait mis en pause ses travaux en 2024. Cette collaboration représente une opportunité inespérée pour le studio, désormais prêt à explorer des thématiques plus sombres et viscérales dans son nouveau jeu prévu pour 2025.

Une industrie en difficulté, mais des initiatives solidaires

L’industrie vidéoludique traverse une période difficile, avec des coûts de développement toujours plus élevés et des financements de plus en plus rares. En 2024, de nombreux studios ont dû fermer, malgré des succès critiques. C’est dans ce contexte que des initiatives comme Pocketpair Publishing ou encore Outersloth, une branche de soutien lancée par Innersloth, les créateurs de Among Us, montrent l’importance de la solidarité entre studios indépendants. Ces programmes visent à offrir des fonds et des ressources aux développeurs pour qu’ils puissent concrétiser leurs projets, tout en conservant leur vision artistique.

Vers une nouvelle ère de collaborations dans le jeu vidéo

Abubakar Salim a exprimé son optimisme quant à l’avenir de l’industrie, appelant à davantage de collaborations entre développeurs. « Créer ensemble et faire avancer l’industrie« , telle est sa vision pour 2025. Pocketpair incarne cette philosophie en réinvestissant ses bénéfices pour soutenir des projets indépendants. Ce modèle économique, basé sur la mutualisation des ressources, pourrait bien redéfinir les dynamiques de l’industrie vidéoludique. À l’instar de Pocketpair et Innersloth, d’autres studios pourraient suivre cette voie pour bâtir une industrie plus durable et équitable pour les développeurs comme pour les joueurs.