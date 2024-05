Plusieurs théories sur le retour de Varada Sethu dans la saison 15 de Doctor Who

Varada Sethu fait une apparition surprenante dans la saison 14 de Doctor Who. La reverra-t-on dans la saison 15 ?

Tl;dr Varada Sethu fait une apparition surprenante dans la saison 14 de Doctor Who.

Elle pourrait incarner un nouveau personnage ou une évolution d’un personnage existant dans la saison 15.

La série a déjà introduit de futurs compagnons dans d’autres rôles avant leur apparition principale.

De nombreuses théories circulent sur le rôle de Sethu dans les saisons futures.

Varada Sethu : une apparition surprenante dans Doctor Who

Varada Sethu a créé la surprise en faisant sa première apparition dans l’épisode “Boom” de la série Doctor Who en tant que Munday Flynn. Cette arrivée inattendue a suscité des interrogations quant à la manière dont l’actrice pourrait revenir dans la saison 15. En effet, elle n’était pas censée rejoindre le casting de la saison 14 de Doctor Who, ce qui a amené beaucoup à penser qu’elle n’apparaîtrait pas dans la série avant la saison suivante.

Un rôle ambigu mais passionnant

Dans “Boom”, le Docteur incarné par Ncuti Gatwa, et Ruby Sunday, jouée par Millie Gibson, rencontrent Mundy Flynn dans une aventure haute en tension. Cependant, les trois personnages ne se connaissent pas encore, du moins c’est ce que laisse croire Doctor Who. L’arrivée soudaine de Varada Sethu dans l’un des meilleurs épisodes de Doctor Who de Steven Moffat a rendu son rôle dans les futurs épisodes de la série à la fois ambigu et excitant. La manière dont l’actrice s’intègrera à la saison 15 reste cependant une énigme, surtout après l’implication qu’elle pourrait incarner un nouveau personnage.

Des théories autour du personnage de Varada Sethu

Dans Doctor Who, les futurs compagnons sont souvent intégrés dans d’autres rôles avant leur apparition en tant que personnages principaux. Par exemple, l’actrice Freema Agyeman, qui incarne Martha Jones, joue Adeola dans l’épisode de la saison 2 “Army of Ghosts”. Plus tard, lorsque Martha est introduite dans l’épisode de la saison 3 “Smith and Jones”, elle parle au Docteur (David Tennant) de sa cousine, qui s’avère être Adeola. Il ne serait donc pas surprenant de découvrir que le nouveau personnage de Sethu est un parent de Mundy Flynn. Avec le voyage dans le temps, tout pourrait être possible, surtout avec les thèmes récurrents de la famille dans la saison 14.