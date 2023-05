PlayStation Showcase : la conférence numérique de Sony revient après deux ans d’absence

Sony va dévoiler de nouveaux jeux et de nouvelles licences pour la PS5 et le PS VR2 avec la conférence numérique PlayStation Showcase.

Prévue pour le 24 mai prochain à 22h sur YouTube et Twitch, l’édition 2023 du PlayStation Showcase de l’éditeur japonais Sony durera un peu plus d’une heure et se concentrera essentiellement sur les jeux PS5 et PS VR2 en cours de développement au sein des meilleurs studios du monde :

Attendez-vous à un aperçu de plusieurs nouvelles créations des PlayStation Studios ainsi que des jeux envoûtants venant de nos partenaires tiers et des créateurs indépendants.

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Le dernier PlayStation Showcase remonte à septembre 2021. Selon plusieurs insiders, Sony se prépare à amorcer la deuxième phase de la PS5 avec le retour de sa conférence numérique. A noter que le géant japonais sera également présent lors de la conférence d’ouverture du Summer Game Fest 2023 organisée par Geoff Keighley.

Les potentiels jeux présents lors du PlayStation Showcase

Spider-Man 2

Wolverine

Ghost of Tsushima 2

The Last of Us Factions

Helldivers 2

Astro Bot 2

Twisted Metal reboot

Un ou plusieurs projets dans l’univers de Horizon (MMO, remaster/remake, multijoueur)

Nouvelle licence de Santa Monica Studio

Nouvelle licence de Bungie

Nouvelle licence de Firewalk Studios

Nouvelle licence de Haven Entertainment Studios

Nouvelle licence de Bend Studio

Nouvelle licence de London Studio

Nouvelle licence de Housemarque

Nouvelle licence de Valkyrie Entertainment

Project Carbon

Project Ooze

Final Fantasy 16

Final Fantasy 7 Rebirth

Silent Hill 2 Remake

Metal Gear Solid 3 Remake

Castlevania (remake ou reboot)

Death Stranding 2

Half-Life Alyx

Little Devil Inside

Project Awakening

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Lost Soul Aside

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Firewall Ultra