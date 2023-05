Summer Game Fest 2023 : une conférence annoncée et datée

Le Summer Game Fest sera de retour cet été avec une édition 2023 proposant une conférence levant le voile sur le futur de l'industrie vidéoludique.

De nouveau organisée par Geoff Keighley et ses équipes, le Summer Game Fest 2023 aura lieu le 8 juin prochain à 22h au YouTube Theater, une salle de musique et de théâtre à Inglewood en Californie (États-Unis), située dans la même enceinte que le SoFi Stadium, et sera diffusée sur les plateformes YouTube, Twitch, Twitter et Facebook. Elle proposera des premières mondiales, des bandes-annonces, des nouvelles annonces et des mises à jour de jeux venant des principaux développeurs du monde. Day of the Devs : Summer Game Fest Edition, qui est coproduit par Double Fine Productions et iam8bit, suivra immédiatement l’événement avec un aperçu des jeux indépendants à venir.

Public tickets for #SummerGameFest at @youtubetheater on Thursday, June 8 are now on sale at Ticketmaster:https://t.co/TdUs3NIoKb — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 11, 2023

Geoff Keighley, organisateur et animateur du Summer Game Fest, a déclaré :

Au cours des trois dernières années, le Summer Game Fest a développé une incroyable communauté à travers le monde grâce à ses événements numériques, et nous sommes ravis d’inviter des milliers de fans à découvrir le SGF en physique pour la première fois cette année. Comme d’habitude, nous aurons des tonnes d’annonces passionnantes de la part des développeurs qui font avancer l’industrie vidéoludique, et nous mettrons à nouveau en avant d’autres événements numériques d’éditeurs, des démos, et bien d’autres surprises.

Les partenaires du Summer Game Fest 2023

