PlayStation Portal : fluidité, haute définition et accessibilité améliorées

La dernière mise à jour du PlayStation Portal introduit un mode Haute Qualité permettant désormais de jouer en 1080p. Cette amélioration offre aux utilisateurs une expérience visuelle nettement optimisée lors du streaming de leurs jeux préférés.

Tl;dr Sony déploie une mise à jour majeure pour le PlayStation Portal, avec un mode « 1080p Haute Qualité » pour un streaming plus fluide et détaillé.

Les options de Cloud Streaming et les notifications sont repensées pour simplifier l’expérience et améliorer l’ergonomie, notamment pour les abonnés PlayStation Plus Premium.

La création de compte et l’onboarding sont désormais facilités via QR code, renforçant l’accessibilité du dispositif pour les nouveaux utilisateurs.

Mise à jour majeure pour la PlayStation Portal

Depuis quelques jours, une mise à jour du firmware est en cours de déploiement pour le PlayStation Portal de Sony. L’objectif ? Offrir aux joueurs une expérience enrichie, tant en matière de qualité d’affichage que de simplicité d’utilisation. Parmi les changements notables, un tout nouveau mode « 1080p Haute Qualité » fait son apparition, permettant désormais un streaming plus fluide et détaillé des jeux, aussi bien via la fonctionnalité Remote Play que le Cloud Streaming.

Des options de streaming repensées

Accéder à ce mode amélioré se veut intuitif : il suffit de naviguer dans le menu rapide, section « Max Resolution », puis de sélectionner l’option correspondante pendant une partie. Attention toutefois, il faudra relancer sa session pour activer la nouvelle résolution. Ce choix implique également une consommation accrue de données, un point à ne pas négliger pour ceux disposant d’une connexion limitée.

Cette évolution technique s’inscrit dans une dynamique où plus de la moitié des utilisateurs du Portal sont désormais abonnés à PlayStation Plus Premium. Ces derniers bénéficient ainsi pleinement des nouveautés liées au Cloud Streaming introduites par la mise à jour. En particulier, la recherche a été affinée : dorénavant, le clavier virtuel s’affiche automatiquement lors de l’ouverture du champ dédié, simplifiant nettement la sélection des titres. Pour les jeux en bundle, il devient même possible de choisir directement l’opus souhaité avant de lancer le streaming.

Notifications et accès facilités : vers une expérience utilisateur optimisée

Parmi les autres ajustements notables figure l’amélioration des notifications. Désormais, lorsqu’une invitation à rejoindre une partie est reçue pendant une session compatible, elle apparaît clairement à l’écran. Idem pour les trophées : leur nom ainsi que leur image s’affichent correctement lors du déblocage et, signe distinctif, un effet animé signale l’obtention d’un trophée platine.

Enfin, Sony revoit également l’étape d’onboarding afin d’alléger le parcours des nouveaux venus : il est maintenant possible de créer rapidement un compte PlayStation et de s’y connecter via un simple scan d’un QR code sur mobile. Précisons tout de même que pour utiliser pleinement le Portal, jouer ou accéder au cloud, il reste indispensable d’avoir soit une PS5 à disposition, soit un abonnement actif au PS Plus Premium.

Ce qu’il faut retenir

En somme, cette mise à jour cible autant l’optimisation technique que la fluidité d’usage. On retiendra notamment :