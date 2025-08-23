Pixel 10 Pro face au Pixel 9 Pro : tour d’horizon des améliorations majeures

Le Pixel 10 Pro de Google s’annonce avec des améliorations majeures face à son prédécesseur, le Pixel 9 Pro. Écran, processeur, performances photo : tour d’horizon des principales évolutions attendues entre ces deux smartphones haut de gamme.

Tl;dr Nouvelles fonctions IA et batterie améliorée sur Pixel 10 Pro

Peu de changements matériels majeurs face au Pixel 9 Pro

Prix identique, lancement en magasin le 28 août

Un lancement attendu et des prix stables

Après une apparition remarquée lors du dernier événement Made by Google, le nouveau Pixel 10 Pro s’apprête à rejoindre les étals dès le 28 août. Bonne surprise : le tarif de base reste fixé à 999 dollars, soit un positionnement identique à celui du Pixel 9 Pro. Malgré cette stabilité, l’arrivée d’un modèle XL – désormais proposé à partir de 1 199 dollars – souligne un glissement de gamme puisque la capacité de stockage minimale passe à 256 Go, supprimant l’option la moins onéreuse. Pour ceux qui surveillent les évolutions tarifaires, difficile d’y voir une révolution.

Design inchangé, mais autonomie renforcée

À première vue, difficile de distinguer le Pixel 10 Pro de son prédécesseur. Les différences tiennent dans les détails : l’appareil se révèle légèrement plus épais et plus lourd afin d’intégrer des aimants pour la recharge sans fil Qi2 et la compatibilité avec les nouveaux accessoires Pixelsnap. Côté écran, on conserve une dalle OLED de 6,3 pouces pour la version standard (6,8 pouces pour le XL), mais la luminosité culmine désormais à un impressionnant pic de 3 300 nits. L’autonomie profite, elle aussi, d’une avancée grâce à une batterie portée à 4 870 mAh, accompagnée d’une charge filaire passant à 30 W. Ces ajustements techniques restent néanmoins mesurés.

L’intelligence artificielle au cœur des nouveautés

C’est finalement sur le terrain des fonctionnalités logicielles que Google tente de faire la différence. Le passage au nouveau processeur maison, le Tensor G5, gravé en 3 nm, promet jusqu’à « 60 % de performance supérieure sur la TPU et 34 % côté CPU » . Mais ce sont surtout les nouvelles fonctions dopées à l’IA générative qui attirent l’attention :

Pro Res Zoom , réservé au Pro, permet de zoomer jusqu’à 100x avec réduction du bruit numérique.

, réservé au Pro, permet de zoomer jusqu’à 100x avec réduction du bruit numérique. Camera Coach suggère le meilleur cadrage grâce à l’analyse intelligente.

suggère le meilleur cadrage grâce à l’analyse intelligente. Ask Photos délègue la retouche photo à l’assistant Gemini.

Le Pixel offre aussi une traduction vocale en temps réel et des suggestions automatiques pour gérer ses messages manqués. Pour accompagner tout cela, un an d’accès à Google AI Pro, remplaçant ainsi l’abonnement Gemini Advanced du modèle précédent.

Côté photo : continuité ou stagnation ?

Les amateurs d’innovation matérielle risquent d’être déçus : aucune évolution n’est constatée dans les spécifications photo. Le trio d’optiques (50 Mpx grand angle, 48 Mpx ultra grand-angle et téléobjectif x5) reste inchangé. Même constat pour le capteur selfie (42 Mpx). Pourtant, il faut rappeler que le Pixel figurait déjà parmi les meilleurs photophones du marché ; ici, c’est l’intelligence logicielle qui s’impose comme principal levier d’amélioration.

À bien y regarder, ce cru 2024 met davantage en avant la maturité logicielle et l’écosystème IA qu’un bouleversement technique. Un choix stratégique assumé par Google, qui mise sur l’expérience utilisateur plus que sur la fiche technique brute.