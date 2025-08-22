Google lève le voile sur les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL : prix, nouveautés, caractéristiques et coloris

Google a levé le voile sur ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Pixel 10 Pro et 10 Pro XL. Découvrez leur prix, date de sortie, caractéristiques techniques, coloris disponibles et toutes les nouveautés apportées par cette génération.

Tl;dr Nouveaux Pixel 10 Pro et Pro XL dévoilés par Google

Améliorations majeures : écran, batterie, IA avancée

Précommandes ouvertes, sortie le 28 août

Un lancement attendu chez Google

C’est lors de son événement annuel Made by Google que la marque américaine a présenté ses tout nouveaux smartphones haut de gamme : les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Si la silhouette générale du téléphone conserve les codes esthétiques de l’an passé, quelques détails raffinés font leur apparition, à commencer par un logo central métallisé ou une grille d’enceintes symétrique. Pour les consommateurs américains, il faudra cependant composer avec l’abandon du tiroir SIM physique, remplacé ici par une eSIM.

Design maîtrisé et nouveautés matérielles notables

Sous le capot, le nouveau chipset maison, le Tensor G5, se combine à une généreuse mémoire vive de 16 Go. S’il ne prétend pas rivaliser frontalement en puissance brute avec les fleurons de la concurrence – et c’est assumé – ce couple promet néanmoins « la meilleure expérience utilisateur jamais vue sur un Pixel », selon la marque. Côté affichage, les deux modèles proposent respectivement des dalles OLED de 6,3 pouces pour le Pro et 6,8 pouces pour le Pro XL, toutes deux capables d’atteindre jusqu’à 3 300 nits de luminosité et adaptant leur taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz.

La différence se joue également sur la batterie : si le Pro embarque une capacité confortable de 4 870 mAh (30 W en filaire), l’édition XL passe à 5 200 mAh avec une charge rapide pouvant grimper à 45 W. Fait marquant cette année : la compatibilité Qi2 magnétique pour une recharge sans fil optimisée grâce aux accessoires Pixelsnap nouvellement lancés.

L’intelligence artificielle au cœur du Pixel

La vraie rupture s’opère surtout du côté logiciel. La surcouche Android 16 accueille le nouveau design Material Expressive, mais ce sont surtout les fonctions dopées à l’IA qui retiennent l’attention : assistant contextuel Magic Cue, traduction vocale instantanée lors des appels ou encore Gemini Live capable d’interpréter ce que voit l’appareil photo. Les photographes apprécieront aussi des outils comme Camera Coach ou Guided Frame (description des scènes à l’écran) ainsi que des améliorations sur le mode Portrait et l’intégration d’un système d’authentification C2PA pour certifier chaque image.

Pour plus de clarté, voici ce que proposent ces modèles :

Nouveau chipset Tesnor G5 et jusqu’à 1 To de stockage selon version.

et jusqu’à 1 To de stockage selon version. Même triple capteur photo : principal 50 MP + ultra grand-angle & téléobjectif (48 MP chacun).

Système Android garanti sept ans avec mises à jour régulières.

Prix, coloris et disponibilité

À partir de 999 $ / 999 £ / AU$1 699 pour le Pixel 10 Pro (128 Go), contre un ticket d’entrée fixé à 1 199 $ pour le Pro XL (256 Go). Plusieurs paliers de stockage sont proposés jusqu’à un impressionnant téraoctet selon modèle. Les deux déclinaisons se déclinent en quatre coloris raffinés : Moonstone (bleu/gris), Jade (vert), Porcelain (blanc) et Obsidian (noir). Les précommandes sont déjà ouvertes avant une sortie officielle annoncée au 28 août. Toutes incluent une année gratuite d’accès aux services IA de Google.

L’innovation semble bien au rendez-vous cette saison chez Google, même si seuls des tests approfondis permettront réellement d’en juger la portée au quotidien.