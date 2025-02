PirateFi a été retiré de Steam après la découverte d’un logiciel malveillant

Valve recommande la prudence après avoir supprimé un jeu Steam compromis par un virus.

Tl;dr Valve a retiré PirateFi de Steam après y avoir détecté un malware.

Les joueurs sont invités à scanner leur système et/ou à le réinstaller entièrement.

L’affaire illustre la montée des cyberattaques dans le jeu vidéo.

Un jeu infecté retiré de Steam

PirateFi se présentait comme un jeu de survie multijoueur dans un univers coloré en low-poly. Malgré une note de 9/10 sur 51 avis, Valve a décidé de le supprimer après avoir détecté un malware. L’ampleur de la contamination reste inconnue, mais l’éditeur a immédiatement prévenu les joueurs concernés. D’après les archives de la page Steam du jeu, il avait déjà attiré plusieurs dizaines de joueurs avant son retrait. La présence d’un malware dans un jeu validé sur la plateforme pose des questions sur les contrôles effectués par Valve. Cet incident rappelle que même les plateformes officielles ne sont pas exemptes de menaces de cybersécurité.

Valve recommande une réinstallation complète

Dans son message d’alerte, Valve conseille aux utilisateurs ayant téléchargé le jeu de scanner leur système avec un antivirus de confiance. L’entreprise va encore plus loin en suggérant une réinstallation complète du système d’exploitation pour éviter tout risque de contamination persistante. Cependant, Valve n’a pas précisé la nature exacte du malware découvert. Ce manque d’informations inquiète certains joueurs, qui se demandent si leurs données personnelles ont pu être compromises. Une réinstallation totale d’un système représente une mesure extrême, ce qui laisse supposer que la menace était sérieuse. Cette situation met en lumière l’impact potentiel des logiciels malveillants intégrés aux jeux en ligne.

Une menace grandissante pour les joueurs

Les jeux vidéo et plateformes comme Steam ont un accès profond aux ordinateurs des joueurs, ce qui en fait des cibles de choix pour les pirates. En 2023, des hackers avaient déjà infecté un ancien jeu Call of Duty avec un malware auto-réplicant. Plus récemment, un tournoi Apex Legends a dû être annulé après qu’un hacker a pris le contrôle des ordinateurs des participants. Ces attaques démontrent que les cybercriminels s’intéressent de plus en plus au secteur du jeu vidéo. Avec la popularité du gaming en ligne, les risques de piratage et d’infections par des logiciels malveillants sont en constante augmentation. Les joueurs, souvent peu sensibilisés à la cybersécurité, deviennent des cibles vulnérables aux attaques sophistiquées.

La cybersécurité, un enjeu crucial

Cet incident souligne l’importance de la vigilance en matière de cybersécurité dans le jeu vidéo. Les joueurs doivent être prudents face aux logiciels qu’ils installent et maintenir leurs protections à jour. Les editeurs, et studios, de leur côté, doivent renforcer leurs contrôles pour éviter que de tels cas ne se reproduisent. Valve, comme d’autres plateformes, doit revoir ses procédures de validation des jeux pour empêcher la diffusion de programmes malveillants. Il est également crucial d’informer les utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité numérique pour limiter les risques. Enfin, les autorités de régulation pourraient être amenées à imposer des règles plus strictes aux distributeurs de jeux en ligne.