PinCool, le studio de Ryutaro Ichimura chez NetEase

NetEase annonce la création de PinCool avec Ryutaro Ichimura aux commandes.

Basé à Tokyo, au Japon, et dirigé par Ryutaro Ichimura, producteur vétéran de Square Enix (Dragon Quest, Bravely Default), le nouveau studio PinCool de NetEase a pour objectif d’être une société multimédia qui offre des expériences de divertissement de haute qualité aux joueurs du monde entier. Bien que son activité soit principalement axée sur le développement de jeux pour les consoles de nouvelle génération, celle-ci sera également impliquée dans la planification et la production d’une multitude d’autres formes de divertissements.

Cool news just arrived! PinCool, Inc. (@PinCool_info), our new NetEase Games global studio in Japan, is officially open for business! Give them a warm welcome and follow them for updates! #gaming Official website: https://t.co/oqy2rTVNJn pic.twitter.com/CxEnvp4fQB — NetEase Global (@NetEase_Global) May 29, 2023

Ryutaro Ichimura, président de PinCool, a déclaré :

“La créativité pour rendre la vie plus agréable” résume notre philosophie. Le nom de l’entreprise vient de l’expression japonaise “pin to kuru” qui exprime le moment où une idée fait sensation. Le nom anglais “PinCool” se prononce de la même manière et est stylisé pour inclure le mot anglais “cool”. Nous offrons quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Notre objectif est de faire vivre des expériences amusantes à des personnes du monde entier grâce à des projets qui tirent parti du type d’idées nouvelles qui naissent d’une liberté de création sans entrave. Nous avons également pour objectif de sortir des titres plus modestes tout en continuant à travailler sur des titres de grande envergure.

Le multimédia au sein de NetEase passera par PinCool

En plus de recruter Ryutaro Ichimura pour fonder PinCool, le géant chinois NetEase a également invité Takashi Ogura a rejoindre le conseil d’administration de ce nouveau studio. Auparavant, il s’est occupé de l’image de marque et du marketing, du développement commercial et de la stratégie commerciale pour plusieurs entreprises notamment Epoch Corporation (Doraemon), Oriental Land Corporation (Duffy) et Square Enix.

Simon Zhu, responsable des investissements et des partenariats chez NetEase Games, a ajouté :

En tant qu’entreprise passionnée par la création d’expériences de jeu immersives, nous reconnaissons le rôle important qu’a joué Ryutaro Ichimura dans le développement de la licence Dragon Quest. Nous pensons que son engagement en faveur de la qualité et de la création d’expériences innovantes est l’une des raisons pour lesquelles la franchise Dragon Quest a perduré aussi longtemps. Il a façonné le genre RPG et inspiré d’innombrables développeurs de jeux dans le monde entier. Nous sommes donc très heureux de le voir rejoindre NetEase et entamer une nouvelle aventure avec PinCool. Nous nous engageons à créer un environnement permettant à Ichimura-san de s’épanouir, d’explorer de nouvelles idées et de continuer à créer des expériences de jeu inoubliables pour les amateurs de jeux.