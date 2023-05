Bad Brain Game Studios : le nouveau studio de NetEase basé au Canada

NetEase continue de se renforcer au Canada avec la création de Bad Brain Game Studios.

Basé au Canada avec des bureaux à Toronto (Ontario) et à Montréal (Québec), Bad Brain Game Studios a pour directeur Sean Crooks, un vétéran du milieu qui a rassemblé plusieurs talents en provenance d’Ubisoft afin de travailler sur un jeu d’action-aventure narratif en monde ouvert. Inspiré par les films cultes des années 1980, mélangeant des éléments d’aventure et d’horreur, et conçu avec le moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic Games, celui-ci sera multiplateforme.

🎮Introducing Bad Brain Game Studios, a new NetEase Games global game studio in Toronto and Montreal. #FreeYourBrain🧠 and join them on their exciting journey as they redefine action-adventure gaming: https://t.co/Qbf9Opk0hz pic.twitter.com/26jfpStxcZ — NetEase Global (@NetEase_Global) May 23, 2023

Simon Zhu, responsable des investissements et des partenariats chez NetEase Games, a déclaré :

Nous sommes ravis d’accueillir Bad Brain Game Studios dans notre famille et d’enrichir notre présence au Canada. Avec ce nouveau studio, NetEase Games poursuit son engagement à soutenir les meilleurs talents au Canada et à créer des jeux que les joueurs adorent. Le Canada possède une industrie du jeu florissante et nous sommes ravis de continuer à en faire partie. Nous sommes convaincus que nos équipes talentueuses de Toronto, de Montréal et d’ailleurs créeront certains des jeux les plus innovants et les plus passionnants que le secteur ait jamais connus.

Bad Brain Game Studios présente ses ambitions en vidéo

Sean Crooks, directeur de Bad Brain Game Studios, explique :

Je suis honoré de diriger cette talentueuse équipe de développeurs au Canada. Nous sommes tous passionnés par la création d’expériences mémorables et significatives. NetEase Games nous a accueillis chaleureusement, avec une abondance de soutien et de liberté créative pour nous permettre de faire ce que nous faisons le mieux. Notre premier jeu est un projet de passion qui nous donne l’occasion de libérer nos cerveaux.

Bad Brain Game Studios est à la recherche de développeurs passionnés qui ont la passion du jeu et qui souhaitent apporter une part de leur créativité à cette aventure, tout en privilégiant une culture d’excellence et de respect. Le studio offre un environnement de travail hybride, permettant aux employés de choisir de travailler à partir de ses bureaux ou à distance.

