Peter Dinklage revient à la télévision dans un rôle à l’opposé de Game of Thrones

Après six ans d'absence sur le petit écran, Peter Dinklage fait son retour avec un rôle qui contraste radicalement avec celui de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, révélant une toute nouvelle facette de son talent d’acteur.

Tl;dr Peter Dinklage incarne Leon Prater dans Dexter: Resurrection .

. Personnage bien plus sombre que Tyrion Lannister.

Série disponible sur Paramount+.

L’ombre d’un nouveau rôle pour Peter Dinklage

Sur les écrans, le nom de Peter Dinklage reste indissociable de celui de Tyrion Lannister, ce stratège rusé plongé dans l’univers sans pitié de Game of Thrones. Mais le comédien s’attaque aujourd’hui à une partition radicalement différente dans la série Dexter: Resurrection, incarnant un personnage où l’ambiguïté morale laisse place à la noirceur la plus froide.

Du royaume des Lannister à New York, un virage saisissant

À bien des égards, Tyrion aurait eu toutes les raisons de céder à la haine : rejeté dès la naissance par sa famille – en particulier son père et sa sœur, Tywin et Cersei –, il subit humiliations et tentatives d’assassinat. Pourtant, il résiste à la facilité du mal absolu. Après avoir vu son amour pour Daenerys Targaryen se retourner contre lui lors de la chute de la Reine, Tyrion choisit encore l’intérêt général. Ce tempérament contraste brutalement avec celui de Leon Prater, son alter ego dans l’univers sanglant de Dexter.

L’empire trouble de Leon Prater

Dans cette nouvelle intrigue, l’action quitte Westeros pour plonger au cœur de New York. Ici, Leon Prater, milliardaire mystérieux, orchestre une série d’événements macabres : il rassemble des serial killers sous prétexte d’études comportementales, mais pousse en réalité ses invités à assouvir leurs penchants meurtriers. Contrairement à Tyrion qui agit malgré la haine familiale pour défendre ses convictions, Leon manipule les autres tout en gardant les mains propres.

Pour clarifier ce contraste saisissant entre les deux personnages interprétés par Dinklage :

Tyrion Lannister : stratège guidé par une certaine morale.

stratège guidé par une certaine morale. Leon Prater : manipulateur cynique poussant autrui vers le pire.

Nouveaux horizons et streaming disponible

Alors que Dexter s’efforce une fois encore d’arrêter ceux qui menacent les innocents, la présence de Leon Prater ouvre une nouvelle ère dans la série. Pour suivre ce face-à-face glaçant porté par un casting toujours aussi prestigieux – marque de fabrique des productions HBO désormais reprise sur Paramount+ –, direction la plateforme où tous les épisodes sont désormais disponibles.

Une chose est sûre : le registre adopté par Peter Dinklage promet aux fans un voyage bien différent… et potentiellement beaucoup plus sombre que celui qu’ils ont connu à Westeros.