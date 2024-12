Personnages DC attendus dans la saison 2 de Creature Commandos

Personnages de DC Comics que nous aimerions voir apparaitre dans la deuxième saison de Creature Commandos

Tl;dr La série animée Creature Commandos est renouvelée pour une saison 2.

La première saison, toujours en cours, met en scène une équipe de monstres.

Aucune date de sortie ni acteurs confirmés pour la saison 2.

Une seconde saison pour Creature Commandos

Lundi, DC Studios a annoncé le renouvellement de la série animée pour adultes Creature Commandos pour une deuxième saison, avant même la fin de la première saison. Cette série, créée par James Gunn et Peter Safran, est la première de la nouvelle ère de l’univers DC.

Une équipe de monstres

Dans Creature Commandos, Amanda Waller, doublée par Viola Davis, recrute une équipe secrète de monstres incarcérés pour des missions jugées trop dangereuses pour les humains. Parmi ces monstres, on retrouve notamment The Bride, une créature réanimée, et Doctor Phosphorus, un être irradié.

De nouveaux monstres pour la saison 2 ?

La question se pose de savoir quels membres de l’équipe de monstres survivront jusqu’à la saison 2. L’une des possibilités évoquées est l’arrivée de nouveaux monstres au sein de la Task Force M. Le Clayface, monstre de boue polymorphe, pourrait notamment faire partie de ces nouvelles recrues.

Une diffusion à suivre

Les nouveaux épisodes de la première saison de Creature Commandos sont diffusés tous les jeudis sur Max jusqu’au 9 janvier 2025. Pour l’instant, aucune date de sortie ni acteurs confirmés pour la saison 2 n’ont été annoncés.