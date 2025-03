Perplexity veut réinventer l’algorithme de TikTok avec plus de transparence

Le rachat de TikTok par Perplexity pourrait poser les bases d’une plateforme plus éthique, où chaque utilisateur devient acteur de la modération et de la fiabilité des contenus.

Tl;dr Perplexity envisage d’acquérir TikTok et de refondre son algorithme.

La proposition inclut l’ajout de fonctionnalités et l’intégration à leur moteur de recherche.

La décision finale concernant l’avenir de TikTok est encore incertaine.

Une nouvelle vision pour TikTok

Spécialiste de l’IA, Perplexity a récemment exprimé son intention d’acquérir TikTok, la populaire plateforme de partage de vidéos courtes actuellement dans la tourmente. Face à une possible interdiction de TikTok, Perplexity se présente comme un candidat crédible pour reprendre les rênes de l’entreprise.

Une refonte complète de TikTok

La vision de Perplexity pour TikTok, si son offre devait être retenue, est détaillée dans un article de blog. La société envisage de « reconstruire TikTok en Amérique », ce qui impliquerait une refonte complète de l’algorithme emblématique de l’application chinoise, l’ajout de fonctionnalités communautaires et l’intégration des vidéos courtes dans son moteur de recherche.

Perplexity face à la concurrence

Malgré la multitude de potentiels repreneurs, la candidature de Perplexity est prise au sérieux. Le Financial Times a récemment rapporté que les investisseurs américains actuels de ByteDance, propriétaire de TikTok, explorent une possible alliance avec le géant du logiciel Oracle pour apaiser les tensions avec le président Donald Trump. ByteDance semble d’ailleurs préférer cette option.

Un futur incertain pour TikTok

Indépendamment des préférences de ByteDance, Perplexity AI insiste sur sa capacité unique à refaire l’algorithme de TikTok sans créer de monopole. L’entreprise promet de reconstruire de zéro l’algorithme de recommandation de TikTok, de rendre open source le flux « Pour vous » et d’ajouter la fonctionnalité « Notes de la communauté », pour faire de TikTok « la plateforme la plus neutre et de confiance au monde ». Cette proposition marque une rupture importante avec le programme actuel de vérification des faits de TikTok, qui s’appuie sur des organisations médiatiques internationales.

Alors que la Maison Blanche devra bientôt se prononcer sur l’avenir de TikTok, l’ordonnance exécutive qui a temporairement sauvé l’application d’une interdiction doit expirer le 5 avril 2025. Cependant, le président a indiqué qu’il serait probablement prêt à la prolonger si nécessaire.