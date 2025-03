Pebble revient avec deux nouvelles montres intelligentes

Pebble fait son grand retour avec deux nouvelles montres intelligentes, disponibles à partir de 149 dollars. Découvrez comment les précommander dès maintenant.

Tl;dr Pebble lance deux nouvelles smartwatches, disponibles en précommande.

Les montres fonctionneront sous PebbleOS et supporteront les applications Pebble.

Les nouvelles smartwatches arrivent à un moment intéressant pour l’industrie.

Le retour de Pebble avec deux nouvelles Smartwatches

Deux mois après que son fondateur ait annoncé avoir convaincu Google de rendre le code de Pebble open-source, Eric Migicovsky a annoncé le lancement de deux nouvelles smartwatches Pebble. Disponibles en précommande dès aujourd’hui (18 mars), ces montres sont proposées au tarif de 149$.

Des fonctionnalités innovantes sous PebbleOS

Fonctionnant sous PebbleOS, ces smartwatches pourront utiliser les quelque 10 000 applications et cadrans de montres Pebble actuellement disponibles. Le Core 2 Duo, avec son écran noir et blanc ultra net et son cadre en polycarbonate, coûte 149$ et commencera à être expédié en juillet. Le Core Time 2, quant à lui, dispose d’un écran plus grand en 64 couleurs, d’un cadre en métal, coûte 225$ et sera expédié en décembre.

Les détails techniques des modèles Core 2 Duo et Core Time 2

Le Core 2 Duo, similaire au Pebble 2, possède un écran e-paper noir et blanc de 1,26 pouces avec une résolution de 144×168 pixels. En plus du microphone, il dispose également d’un haut-parleur, ce qui permettrait potentiellement de l’utiliser pour passer des appels téléphoniques. Il est également équipé de capteurs de baromètre et de boussole, d’un actuateur à résonance linéaire, et de boutons qui devraient durer jusqu’à 30% plus longtemps.

Le Core Time 2, en plus des fonctionnalités standard, comprend un moniteur de fréquence cardiaque. Son écran tactile est une première pour Pebble, ce qui permettra une plus grande interactivité avec la montre.

Un contexte industriel particulier

Le lancement des nouvelles smartwatches de Pebble intervient à un moment intéressant pour l’industrie. La semaine dernière, le cabinet d’études Counterpoint a annoncé que les ventes de smartwatches avaient baissé pour la première fois, en grande partie à cause d’une chute des ventes de l’Apple Watch. Cependant, des marques produisant des smartwatches à bas prix, comme Xiaomi et Huawei, ont vu leurs ventes augmenter, bien que principalement sur les marchés étrangers.