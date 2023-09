Payday 3 : les problèmes de serveurs ont plombé le lancement

Le lancement chaotique de Payday 3 fait réagir le studio suédois Starbreeze Entertainment.

Si la solution logicielle pour le matchmaking de Payday 3 a rencontré une erreur imprévue qui l’a rendue incapable de gérer l’afflux massif de joueurs, Starbreeze Entertainment avait rapidement déployé une nouvelle version de la solution logicielle pour les serveurs du matchmaking dans toutes les régions, ce qui a permis d’améliorer les performances du FPS de braquage de banques. Cependant, une mise à jour logicielle effectuée par le partenaire dimanche dernier en fin de journée a de nouveau provoqué une instabilité au niveau de l’infrastructure de matchmaking. Le partenaire du studio suédois continue donc de travailler avec insistance à l’amélioration et à la stabilisation des systèmes en ligne de Payday 3.

Heisters. In order to improve server and matchmaking stability, we will make upgrades to the environment ahead of this weekend. In order to perform these upgrades the service will be offline between 8AM and 11AM CEST Tuesday and Friday. We appreciate your patience. pic.twitter.com/Mnlqm9B3ac

