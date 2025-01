Paul Rudd et Bradley Cooper illuminent l’une des comédies cultes les plus drôles de tous les temps

Découvrez cette comédie culte, considérée comme l'une des plus drôles de tous les temps, mettant en vedette les célèbres Paul Rudd et Bradley Cooper.

Le succès insoupçonné de Wet Hot American Summer

Malgré une note de 38% sur Rotten Tomatoes, Wet Hot American Summer est un classique. Comme beaucoup d’autres films de David Wain, ce type d’humour ne convient pas à tout le monde, mais ceux qui l’apprécient le font pleinement.

Un casting de futurs célèbres

L’intrigue suit un groupe de moniteurs dans un camp de vacances en 1981. Parmi le casting, on trouve des acteurs avant leur montée en célébrité, comme Paul Rudd, Amy Poehler et Elizabeth Banks. Les noms les plus reconnaissables à l’époque étaient Molly Shannon, David Hyde Pierce, Christopher Meloni et Janeane Garofalo.

Une comédie qui ne vieillit pas

Plus le film vieillit, plus son casting brille. Ce qui fait la force de Wet Hot American Summer, c’est la joie contagieuse que tous les acteurs semblent éprouver. Comme l’a confié Paul Rudd à Entertainment Weekly, ils vivaient tous ensemble sur le lieu de tournage, créant une véritable ambiance de colonie de vacances.

Une suite sur Netflix

Quatorze ans plus tard, l’équipe se retrouve pour la mini-série préquelle de Netflix, Wet Hot American Summer: First Day of Camp, qui a reçu une note de 93% sur Rotten Tomatoes. Malgré une suite un peu décevante, cette mini-série confirme la bonne entente du casting original et l’impact durable de Wet Hot American Summer.