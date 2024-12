Paul Rudd et Jack Black relancent Anaconda : la date de sortie dévoilée

L'annonce du redémarrage du film culte "Anaconda" a été faite, avec Paul Rudd et Jack Black confirmés dans les rôles principaux. De plus, une date de sortie a déjà été fixée pour ce projet très attendu.

Tl;dr Reprise de Anaconda avec Paul Rudd et Jack Black pour Noël 2025.

Promotion de Anaconda avec une vidéo humoristique de Rudd et Black.

Nouvelle version de Anaconda centrée sur un groupe d’amis face à des crises de la quarantaine.

Un Noël avec Anaconda en 2025

Préparez-vous pour une nouvelle version de Anaconda avec des touches d’humour. Sony Pictures a annoncé la date de sortie de la reprise de ce film culte pour le 25 décembre 2025. Les acteurs comiques Paul Rudd et Jack Black seront à l’affiche de cette réimagination du film de 1997 dirigée par Tom Gormican.

Un teaser amusant avec Rudd et Black

En attendant, une vidéo promotionnelle montre Jack Black et Paul Rudd, qui annoncent avec humour la sortie du film. Après avoir partagé une accolade, Black sort son téléphone pour filmer une annonce dans laquelle Rudd propose une expérience cinématographique unique pour Noël 2025.

Anaconda : une nouvelle version avec une touche d’humour

Dans cette reprise, le film suivra un groupe d’amis en pleine crise de la quarantaine qui décident de recréer leur film préféré d’enfance. Mais leur voyage dans la forêt tropicale se transforme rapidement en une lutte acharnée pour leur survie face à divers dangers, dont des criminels violents, des catastrophes naturelles et surtout, des serpents géants.

Références à l’original Anaconda

Le film original Anaconda de 1997, réalisé par Luis Llosa, mettait en scène Ice Cube, Jennifer Lopez, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde et Owen Wilson. Bien qu’il n’ait pas été un succès critique ou commercial à sa sortie, il est devenu un classique culte et a engendré plusieurs suites et un crossover avec la série Lake Placid.

Marquez votre calendrier pour une rencontre avec Anaconda dans les salles de cinéma le 25 décembre 2025, avec Paul Rudd et Jack Black.