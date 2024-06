Patreon offre aux créateurs de nouveaux outils pour séduire les abonnés gratuits

La société a pour objectif d'aider les créateurs à diminuer leur dépendance envers les plateformes algorithmiques.

Tl;dr Patreon veut s’étendre au-delà du modèle d’abonnement payant.

Les créateurs peuvent engager plus avec les fans, même non-payants.

La possibilité de vendre l’accès à du contenu précédemment payant est introduite.

L’objectif est de rendre les créateurs moins dépendants d’autres plateformes.

Patreon se libère des chaînes de l’abonnement payant

Patreon, connu comme plateforme d’abonnement payant, vise à diversifier ses ressources. Après avoir introduit de nouvelles fonctionnalités de chat et des options d’adhésion gratuites l’année dernière, la société offre désormais aux créateurs davantage de moyens d’interagir avec leurs fans, même ceux qui ne sont pas abonnés.

Des nouvelles fonctionnalités pour favoriser l’interaction

Selon les déclarations de l’entreprise, ses créateurs ont déjà enregistré plus de 30 millions d’inscriptions pour des adhésions gratuites. Ces adhésions permettent aux fans de suivre le travail de leurs créateurs et artistes préférés sans s’engager dans un abonnement mensuel. Désormais, les créateurs pourront également ajouter des membres non payants aux discussions de type Discord de Patreon. De plus, ils pourront proposer un chat en direct et un compteur à rebours personnalisé pour annoncer de nouveaux travaux.

Fournir un accès à du contenu exclusif

Pour les fans qui ne sont pas encore abonnés à un forfait, Patreon donnera la capacité aux créateurs de vendre l’accès à des publications et des collections antérieures. Autrement dit, les gens peuvent avoir accès à du contenu auparavant derrière un paywall sans s’engager à un abonnement récurrent. Les créateurs auront également la possibilité d’offrir des abonnements-cadeaux limités dans le temps à leurs fans.

Une alternative aux plateformes traditionnelles

Pour Patreon, ces changements visent à aider les créateurs à devenir moins dépendants de plateformes comme Instagram, YouTube et TikTok, où l’engagement et les vues dépendent souvent de l’algorithme d’une autre entreprise. Dans un contexte de diminution des revenus versés aux créateurs par ces plateformes, comme l’a rapporté le Wall Street Journal, Patreon souhaite se positionner comme un lieu où les créateurs peuvent se connecter avec leurs “vrais fans” et réellement gagner de l’argent. “Les créateurs veulent un endroit où les gens peuvent s’inscrire pour voir leur futur travail… et le voir réellement”, explique l’entreprise dans un article de blog. “Ils ne veulent pas continuer à traquer les likes ou le nombre de followers dans un système en constante évolution qu’ils ne contrôlent pas”.