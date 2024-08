Passez les moments silencieux dans les vidéos avec cette extension pour navigateur. Bien pratique dans de nombreuses situations.

Besoin de parcourir rapidement une vidéo sans pour autant déformer la voix de l’intervenant ? L’extension pour navigateur Jump Cutter permet de faire exactement cela en accélérant uniquement les moments de silence durant une discussion ou une conférence.

Cet outil gratuit et open-source analyse l’audio de la vidéo que vous regardez et accélère la lecture lorsqu’il n’y a pas d’audio. Ce qui est particulièrement utile si vous écoutez une conférence de… quelqu’un qui… fait… des pauses… à tout… bout de champ… pour arriver… à son but. Pour profiter de cette extension, commencez par la télécharger, pour Chrome, Firefox ou Edge, puis chargez n’importe quelle vidéo dans votre navigateur. Vous pouvez aussi charger une vidéo depuis votre ordinateur avec cette extension – cliquez simplement sur l’icône de l’extension puis sur « Open a local file » et vous pouvez glisser-déposer votre vidéo.

Lorsqu’une vidéo est en lecture, cliquez sur l’icône de l’extension pour que la magie opère. La barre va afficher le volume de la vidéo selon le temps. Tout ce qui est marqué en rouge indique une pause. Vous pouvez décider d’accélérer la vidéo pendant ces pauses jusqu’à huit fois la vitesse normale de lecture. Résultat : vous arriverez bien plus rapidement à la fin, sans avoir manqué l’important.

Bien pratique dans de nombreuses situations

Certains aspects sont personnalisables : c’est le cas du niveau de volume en dessous duquel l’algorithme considère que c’est le silence, la vitesse d’accélération durant les pauses et s’il faut laisser une marge avant et après les pauses. Vous pouvez aussi accélérer la vitesse globale, si vous le souhaitez, mais cela va déformer la voix de celui ou celle qui parle.

Ce genre d’outil devrait être utilisé quand vous manquez cruellement de temps, ou lorsque l’intervenant fait vraiment, vraiment beaucoup de pauses. Ces pauses, d’ailleurs, ne sont pas nécessairement inutiles – elles sont par exemple très importantes pour un spectacle humoristique. À vous de choisir quand vous activez ladite extension.

Toujours est-il qu’il s’agit d’un utilitaire simple qui fait parfaitement ce qu’il annonce. Ce qui explique pourquoi cet outil est très populaire chez les étudiants, évidemment, mais qui devrait gagner en popularité.