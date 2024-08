L'extension Hush pour Safari bloque les fenêtres liées aux cookies et aux newsletters. Un utilitaire simple, léger et diablement efficace.

Si vous en avez marre de voir des fenêtres volantes apparaître pour vous demander d’autoriser les cookies ou de vous inscrire à telle ou telle newsletter, l’extension gratuite et open-source pour Safari intitulée Hush pourrait vous sauver la mise. Elle les fait disparaître à jamais, tout comme les demandes d’autorisation de notifications. C’est le genre d’utilitaire que vous installez que vous oubliez jusqu’à ce que vous utilisiez l’ordinateur de quelqu’un d’autre et que vous vous demandiez : « Mais comment font ces gens pour vivre sans ? »

Hush n’est pas un bloqueur de publicités, mais l’extension profite des mêmes fonctionnalités de Safari que celles utilisées par les bloqueurs de publicités. Joel Arvidsson, qui a créé et maintient l’outil, affirme par ailleurs que celui-ci n’a « absolument aucun accès à vos habitudes de navigation ni à vos mots de passe » et que l’extension ne traque aucunement votre navigation.

Une fois Hush installée, il faut vous assurer que l’extension est bien activée dans Safari. Sur un Mac, vous pouvez faire cela en ouvrant Safari, en allant dans les paramètres et en vous dirigeant dans l’onglet Extensions. Assurez-vous que « Hush » soit bien cochée. Sur iPhone ou iPad, vous devez ouvrir l’application Réglages, faire défiler jusqu’à aller sur Safari et faire défiler encore jusqu’à Extensions. Assurez-vous là encore que « Hush » soit bien activée.

Et après cela, le tour est joué. Hush fonctionne en arrière-plan et va bloquer pour vous un certain nombre de nuisances dans le quotidien de votre navigation web. L’application complète pèse par ailleurs à peine 500 ko, ce qui signifie qu’elle n’aura pas non plus d’impact significatif sur les performances de votre appareil.

Un utilitaire simple, léger et diablement efficace

Mais elle a clairement une grosse influence sur votre navigation. Nous en avons tous marre, c’est certain, de voir ces fenêtres demandant d’activer les cookies. Nos vies seraient bien plus tranquilles sans. Avec cette extension, vous allez faire disparaître ces popups indésirables, sans pour autant bloquer tous les cookies, ce qui viendrait perturber le bon fonctionnement de nombreux sites. Légalement, selon le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, les sites doivent demander la permission aux utilisateurs pour tout cookie « non-essentiel ». Tous les sites ne sont pas en conformité avec cette loi, d’une part parce que le RGPD ne s’applique qu’en Europe et d’autre part parce que certains aiment tout simplement désobéir aux lois. Hush vous permet tout simplement de ne plus voir ces fenêtres, ce qui signifie que vous pouvez naviguer sur le web sans ce genre d’interruption. Cela signifie aussi que vous ne donnez jamais votre accord pour installer des cookies non-essentiels sur votre appareil, ce qui est une bonne chose pour votre vie privée.