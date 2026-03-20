Comet arrive sur iPhone et casse les prix

Le navigateur IA de Perplexity devient gratuit et accessible à tous, après un lancement très coûteux.

Tl;dr Comet de Perplexity est désormais gratuit sur iPhone.

L’application agit comme un assistant personnel capable de résumer des pages web, approfondir des sujets et gérer des tâches quotidiennes.

La gratuité s’accompagne d’une collecte de données personnelles à des fins publicitaires, et certaines limitations existent sur iOS.

Un navigateur d’un nouveau genre

Depuis peu, le navigateur alimenté par l’intelligence artificielle de Perplexity, baptisé Comet, est accessible gratuitement sur iPhone. Il s’agit d’une évolution notable pour cet outil initialement lancé à l’été 2023 sur PC à un tarif plutôt dissuasif — environ 200 dollars mensuels. Désormais, non seulement l’application iOS rejoint les versions Android, Windows et Mac déjà disponibles, mais elle abolit aussi tout coût d’entrée.

L’assistant numérique au service du quotidien

Avec cette application, la promesse de Perplexity est claire : offrir un véritable « assistant personnel et partenaire de réflexion » capable d’« accélérer la curiosité ». En somme, il s’agit d’un navigateur doté d’un chatbot qui ne se contente pas de vous accompagner dans vos recherches ; il peut résumer automatiquement une page web ou approfondir un sujet à votre demande. Au fil des usages, certains choisissent même Comet pour gérer leurs achats en ligne ou organiser leur emploi du temps. Un mot d’avertissement néanmoins : la prudence reste de mise sur ce terrain, ces outils étant encore vulnérables face aux arnaques en ligne.

Nouveautés techniques et contraintes sur iOS

Parmi les éléments notables, l’intégration complète de la technologie Liquid Glass d’Apple distingue l’application : interface raffinée, barre d’adresse mise en valeur… Toutefois, tout n’est pas parfait du côté d’iOS. Selon les premiers retours relayés par MacStories, il faut composer avec certaines limitations imposées par l’écosystème fermé d’Apple. Impossible donc d’y installer des extensions tierces pour personnaliser son expérience, bien que Comet puisse remplacer Safari comme navigateur par défaut.

Données personnelles : entre gratuité et ciblage publicitaire

Une question demeure : pourquoi rendre gratuit un service autrefois onéreux ? La réponse tient sans doute dans la stratégie commerciale de Perplexity. La société reconnaît collecter des données via ses navigateurs afin d’alimenter le ciblage publicitaire. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit concernant cette politique :

Données personnelles exploitées à des fins marketing .

. L’utilisateur accède gratuitement au service… mais son activité est analysée.

Il n’existe pas encore de version native pour iPad mais une application Perplexity classique y reste disponible, peut-être verra-t-on bientôt Comet y faire son apparition. En définitive, ce lancement élargit le cercle des utilisateurs potentiels tout en réaffirmant les dilemmes actuels liés à la confidentialité dans l’ère des assistants intelligents.