Paramount arrache les frères Duffer à Netflix

Après avoir fait le succès de la plateforme de streaming Netflix, les frères Duffer passent du côté de Paramount.

Tl;dr Les créateurs de Stranger Things tournent la page Netflix pour signer avec Paramount.

La saison 5 de la série télévisée Stranger Things, diffusée en trois parties fin 2025, sera leur ultime collaboration avec Netflix.

Avec Paramount, les frères Duffer passent du petit écran à de grands projets pour le cinéma.

Un tournant majeur pour Netflix et les frères Duffer

C’est un coup de tonnerre dans l’univers du streaming : les créateurs de la série phare Stranger Things, les frères Duffer, s’apprêtent à tourner la page Netflix. Selon le journaliste Matthew Belloni, le duo composé de Matt et Ross Duffer a choisi de quitter la plateforme de streaming pour rejoindre l’écurie cinématographique de Paramount. Une décision motivée, en grande partie, par la volonté d’obtenir des sorties en salles, un point sur lequel Netflix se serait montré inflexible.

Stranger Things : la fin d’un chapitre avec Netflix

Malgré ce départ, la cinquième et ultime saison de Stranger Things, particulièrement attendue par les fans, marquera le dernier chapitre des Duffer chez Netflix. Divisée en trois volumes diffusés respectivement les 26 novembre, 25 décembre et 31 décembre prochains, elle viendra conclure l’une des plus grandes réussites du service, aux côtés de séries comme Mercredi ou encore Squid Game. Une page se tourne donc pour la plateforme de streaming, qui perd là deux architectes majeurs de son identité.

Nouveaux horizons : entre spin-offs et cinéma chez Paramount

Durant leur collaboration avec Netflix, les frères Duffer ont su étoffer l’univers de leur création à travers plusieurs projets parallèles. On retiendra notamment le développement du spin-off en préparation ainsi que la série animée Stranger Things: Tales From ’85, attendue pour l’an prochain avec une héroïne inédite, Nikki Baxter. Leur implication ne s’arrête pas là : ils sont également producteurs du spectacle scénique The First Shadow, tandis que deux autres fictions — la série surnaturelle The Boroughs, portée par un casting prestigieux (Alfred Molina, Geena Davis…) et le thriller horrifique Something Very Bad Is Going to Happen — devraient voir le jour en 2025.

Pour mieux saisir l’ampleur du virage pris par les frères Duffer, il faut rappeler qu’avant leur succès planétaire avec Netflix, ils n’avaient réalisé qu’un seul long-métrage : le film d’horreur post-apocalyptique Hidden en 2015. Leur arrivée chez Paramount laisse donc présager une prise de risque bienvenue – tant pour eux que pour le studio américain qui entend désormais renforcer sa présence sur grand écran. À ce titre, Paramount semble prêt à miser gros : on pense notamment à l’adaptation prochaine du roman culte The Long Walk de Stephen King.

Quelles perspectives pour les frères Duffer ?

L’avenir immédiat s’annonce donc riche pour les frères Duffer. Si tout nouvel opus lié à l’univers Stranger Things devra désormais passer par leur contrat Paramount — selon les informations rapportées par Deadline — il est fort probable que le duo continue d’explorer des terrains narratifs inédits. Entre incertitude et enthousiasme, cette nouvelle collaboration intrigue déjà toute une industrie avide d’histoires originales et ambitieuses.