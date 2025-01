Paper Mario nominé aux GLAAD Media Awards suite à la restauration de la représentation trans par Nintendo

La cérémonie des GLAAD Media Awards a nommé le jeu Paper Mario suite à la restauration par Nintendo de la représentation transgenre, soulignant ainsi leur engagement à offrir une diversité inclusive dans l'univers du jeu vidéo.

Tl;dr Dix jeux vidéo nominés aux 36e GLAAD Media Awards.

Paper Mario: The Thousand Year Door rétablit un personnage transgenre.

Dragon Age: The Veilguard et Fear the Spotlight également nominés.

Une reconnaissance pour la représentativité dans le jeu vidéo

Dix jeux vidéo ont été honorés par une nomination aux 36e GLAAD Media Awards. Ces prix mettent en lumière les œuvres médiatiques qui proposent une représentation « juste, précise et inclusive » de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer (LGBTQ), ainsi que des enjeux qui touchent leurs vies.

Retour d’un personnage transgenre

Parmi les nominés de 2024, la réédition du jeu Paper Mario: The Thousand Year Door sur Nintendo Switch. Dans la version originale japonaise de ce titre GameCube, un personnage secondaire nommé Vivian était transgenre. Le jeu contenait des dialogues relatifs aux défis qu’elle rencontrait en étant mal identifiée, et à son parcours vers la compréhension de sa propre identité. Malheureusement, les traductions internationales de 2002, dont la version anglaise, ont effacé cette part de son personnage, supprimant les références à son genre et à ses pronoms. La réédition sur Switch de l’année dernière a rétabli les lignes originales du personnage et son évolution pour les joueurs anglophones.

Des titres engagés

D’autres jeux vidéo nominés incluent Dragon Age: The Veilguard. BioWare a une longue histoire de représentation de personnages et d’options de romance queer dans leurs jeux, et il est rafraîchissant de voir qu’ils continuent cette pratique avec leur dernier titre. Fear the Spotlight, premier essai de la société de films d’horreur Blumhouse dans le monde du jeu vidéo, a également reçu une nomination.

Liste complète des nominés