Tout savoir sur Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard de BioWare plonge les joueurs dans une quête épique à travers un monde déchiré par des rifts magiques et des conflits politiques. En tant que nouvel héros, vous devez restaurer l'équilibre et découvrir les secrets qui menacent de déchirer le royaume.

Tl;dr Dragon Age: The Veilguard sortira à l’automne 2024.

Il a connu des difficultés dans son développement et plusieurs changements de direction.

L’histoire se déroule principalement à Minrathous et continue celle de Dragon Age: Inquisition.

Dragon Age: The Veilguard introduit de nouveaux personnages et modifie le système de combat pour ressembler davantage à la série Mass Effect.

Après une décennie d’attente, le quatrième épisode majeur de la franchise Dragon Age, intitulé The Veilguard, sera disponible le 31 octobre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Une histoire qui s’inscrit dans la continuité de la série

Dragon Age: The Veilguard, initialement annoncé en 2018 sous le nom de Dreadwolf, est une suite directe de Dragon Age: Inquisition. Il reprend des personnages et des fils narratifs des jeux précédents, tout en apportant sa propre intrigue. L’histoire se déroule principalement à Minrathous, la capitale de Tevinter, et voit le personnage de Solas, déjà présent dans Inquisition, endosser le rôle d’antagoniste principal.

Des changements majeurs dans le gameplay

En termes de gameplay, BioWare a indiqué que Dragon Age: The Veilguard modifierait le système de combat de la série pour s’approcher davantage de celui de leur autre série phare, Mass Effect. La taille du groupe sera réduite à trois membres et les joueurs pourront donner des ordres sur le champ de bataille. Dragon Age: The Veilguard semble donc se concentrer davantage sur l’action, s’éloignant ainsi du combat plus tactique de Dragon Age: Origins.

Nouveaux protagonistes et personnages familiers

L’histoire de Dragon Age: The Veilguard introduit de nouveaux personnages, dont le protagoniste principal, surnommé « Rook ». Les joueurs pourront également retrouver des personnages familiers de la série, comme Varric Tethras de Dragon Age II et Lace Harding de Inquisition. Par ailleurs, six nouveaux compagnons ont été introduits : Neve, Emmrich, Taash, Davrin, Bellara et Lucanis.

On en pense quoi ? Malgré une attente longue et des difficultés de développement, Dragon Age: The Veilguard semble prometteur. En reprenant des éléments familiers de la série tout en apportant des modifications majeures, il pourrait bien ravir les fans de la franchise et attirer de nouveaux joueurs. Cependant, il reste à voir si ces changements seront bien accueillis et si le jeu sera à la hauteur des attentes.