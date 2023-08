Panic organisera son premier showcase le 29 août. Un événement entier sans évoquer la console Playdate.

L’actualité jeux vidéo ne prend pas de vacances. Toute l’année, semaine après semaine, les sorties et les annonces s’enchaînent, avec des titres plus ou moins ambitieux, plus ou moins prometteurs, de studios des quatre coins du monde. Certains sont évidemment plus attendus que d’autres, certains studios suscitent davantage d’engouement que d’autres. Panic, par exemple, est un nom qui parle à de nombreux joueurs. Et bientôt, le studio organisera son premier showcase.

Outre la conception de la Playdate et le développement de plusieurs apps Mac, Panic est aussi un éditeur de jeux vidéo très apprécié, avec des jeux comme Firewatch et Untitled Goose Game à son actif. Ceci étant dit, cela fait quelques années maintenant que Panic n’a pas lancé de jeu en dehors des titres pensés et conçus spécifiquement pour la console Playdate. Panic accentue ses efforts de ce côté-là et nous aurons bientôt droit à un aperçu de ses différents projets en cours lorsque la société organisera son premier showcase. Vous pourrez suivre l’événement en direct sur la chaîne YouTube de Panic à partir de 19 h le 29 août.

Ne soyez pas en retard, par contre, dans la mesure où la présentation devrait durer 20 petites minutes. L’occasion d’avoir davantage de détails sur des titres déjà annoncés comme Nour: Play With Your Food et Despelote. De plus, Panic dévoilera plusieurs nouveaux jeux et révèlera de tous nouveaux partenariats. Vous aurez aussi droit à des behind-the-scenes pour certains titres. “Nous pensions que ce serait drôle d’organiser un petit événement et de faire savoir au monde entier les jeux fantastiques sur lesquels nous travaillons, avec des développeurs exceptionnels tout autour du globe”, déclarait le co-fondateur de Panic, Cabel Sasser.

Une chose que vous pouvez être certain de ne pas avoir durant ce showcase : des informations concernant la Playdate. Sur une note plus positive, Panic montrera aussi certains des jeux que nous avons pu apercevoir à la Gamescom et la PAX West.