Panasonic revient sur le marché américain avec des téléviseurs OLED et Mini-LED

De retour sur le marché américain, Panasonic présente des téléviseurs intégrant les technologies avancées OLED et Mini-LED, dans le but de répondre aux attentes d’un public exigeant en matière de qualité d’image.

Après une absence de plus de dix ans sur le marché américain, Panasonic fait son grand retour. Le géant japonais de l’électronique a récemment lancé une série de nouveaux téléviseurs destinés aux clients américains. Un retour remarqué pour une marque réputée pour la qualité de ses produits.

Panasonic TVs Are Finally Coming Back to the U.S. After Nearly a Decade https://t.co/0laVUsNbRf

— Gizmodo (@Gizmodo) September 4, 2024