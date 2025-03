Oubliez l’iPhone 17, une énorme amélioration pourrait arriver avec l’iPhone 18

L'iPhone 18 pourrait bénéficier d'une amélioration majeure qui pourrait bien révolutionner votre expérience utilisateur.

Tl;dr La sortie de l’iPhone 17 est prévue dans six mois.

L’analyste Ming-Chi Kuo prédit des puces 2nm pour l’iPhone 18.

Les rendements d’essai de TSMC pour les puces 2nm dépassent 70%.

Le futur de l’iPhone : entre performance et innovation

Si vous envisagez d’acheter le prochain iPhone 17, dont la sortie est prévue dans six mois, il pourrait être judicieux de patienter un an de plus. Selon l’analyste de renom, Ming-Chi Kuo, le futur de la technologie Apple s’annonce prometteur avec l’introduction de puces 2 nm pour l’iPhone 18.

Puces 2 nm : un bond technologique pour l’iPhone 18

Le spécialiste Ming-Chi Kuo a réitéré sa prédiction d’il y a six mois selon laquelle Apple introduira des puces 2 nm pour l’iPhone 18 Pro. Plus surprenant encore, il suggère que les modèles standards pourraient également bénéficier de cette mise à niveau. « Les nouveaux iPhone de 2H26 (iPhone 18) seront alimentés par les puces 2 nm de TSMC », a-t-il écrit.

Une amélioration de rendement significative

Dans ce contexte, le terme « rendement » se réfère à la proportion de puces fonctionnelles utilisées par wafer de silicium. Un chiffre plus élevé est plus économique et, par le passé, le matériel de diverses entreprises a été retardé en raison de faibles rendements. Cependant, Kuo a noté que « les rendements d’essai de la R&D de TSMC pour les puces 2 nm ont atteint 60-70% il y a trois mois, et ils sont maintenant bien au-dessus de cela ». Ce rendement accru pourrait expliquer pourquoi même l’iPhone 18 standard bénéficiera de la mise à niveau.

Les avantages de la réduction de la taille des puces

La réduction de la taille des puces a des avantages importants. Plus la valeur en nanomètres est faible, plus les transistors sont compacts, ce qui permet une transmission de signal plus rapide pour des performances plus rapides et une plus grande efficacité. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut faire l’impasse sur l’iPhone 17. En effet, l’iPhone 17 Pro semble être une amélioration solide de l’iPhone 16 Pro, avec une série d’améliorations sonores impressionnantes. Si les rumeurs actuelles sont vraies, on peut s’attendre à un nouveau design audacieux, accompagné d’un chipset plus rapide avec une meilleure performance sous pression, plus de RAM, un nouveau téléobjectif 48 MP, de meilleurs selfies et une recharge plus rapide.