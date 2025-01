Oubliez le Samsung Galaxy S25 : une énorme upgrade s’annonce pour le Galaxy S26

Des rumeurs annoncent une mise à niveau impressionnante pour le futur Galaxy S26 de Samsung.

Tl;dr Galaxy S26 pourrait contenir des batteries au silicium-carbone.

Ces batteries offrent une densité plus élevée que les batteries lithium-ion.

Le Galaxy S25 sera présenté le 22 janvier lors de Galaxy Unpacked.

La rumeur d’une nouvelle technologie pour le Galaxy S26

Alors que le très attendu Galaxy S25 est sur le point d’être lancé, une nouvelle rumeur concernant le Galaxy S26 pourrait faire réfléchir les amateurs de la marque. Selon Jukanlosreve, une source sur la plateforme X, le futur modèle de la série Galaxy S de 2026 pourrait être équipé de batteries au silicium-carbone.

Batteries au silicium-carbone : une révolution énergétique

Ce type de batterie, déjà utilisé dans certains modèles de smartphones tels que le OnePlus 13 et le Honor Magic7 Pro, se distingue par une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion standard. Cela signifie qu’elles peuvent contenir plus de charge sans augmenter leur taille physique. Malgré l’absence de détails précis sur la taille de ces nouvelles batteries, il est possible d’imaginer l’impact de cette technologie sur les futurs modèles de la série Galaxy S26.

Des performances énergétiques améliorées pour le Galaxy S26

En effet, lors de l’introduction de ses batteries au silicium-carbone il y a presque deux ans, Honor a affirmé qu’elles offraient une augmentation d’environ 13% de la capacité de charge. En appliquant cette augmentation aux batteries des modèles de la série Galaxy S24, on peut estimer que la batterie du Galaxy S26 standard passerait de 4,000 mAh à 4,520 mAh, celle du modèle Plus de 4,900 mAh à 5,537 mAh et celle du modèle Ultra de 5,000 mAh à 5,650 mAh.

Le Galaxy S25 : toujours sous le feu des projecteurs

Ceci dit, revenons dans le présent. Le Galaxy S25 sera dévoilé le 22 janvier lors de l’événement Galaxy Unpacked. Malgré l’absence probable de changement au niveau de la batterie, des améliorations comme de nouvelles fonctionnalités d’IA et une nouvelle caméra ultralarge pour le Galaxy S25 Ultra devraient encore améliorer les capacités de ces téléphones. Et même si nous devrons attendre encore un an pour voir apparaître la série Galaxy S26, il est rassurant de savoir que Samsung pourrait adopter une nouvelle technologie de batterie qui aiderait les utilisateurs.