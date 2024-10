Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait être équipé d’un appareil photo principal de 324 MP

Il se murmure que le Samsung Galaxy S26 Ultra serait doté d'un appareil photo principal de 324 mégapixels.

Tl;dr Le Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait avoir un capteur de 324 mégapixels.

Le téléphone comporterait également un appareil photo téléobjectif de 50MP.

Des rumeurs contradictoires circulent sur les spécifications exactes.

Une Révolution de la Photographie Mobile

Samsung, le géant coréen de la technologie, est réputé pour ses innovations audacieuses en matière de capteurs photo pour smartphones. Selon une rumeur récente, le futur Samsung Galaxy S26 Ultra pourrait marquer un bond impressionnant dans la résolution des mégapixels.

Un Capteur Époustouflant de 324 Mégapixels

Selon le leaker Sanju Choudhary, le Galaxy S26 Ultra pourrait être équipé d’un capteur ISOCELL HR1 de 324 mégapixels pour l’appareil photo principal. Si cette information se confirme, ce serait l’une des résolutions de mégapixels les plus élevées disponibles, presque le double des 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra.

Un Téléobjectif de 50 MP et des Rumeurs Contradictoires

Choudhary affirme également que le téléphone disposera d’un appareil photo téléobjectif 3x avec un capteur de 50 MP. Cela contraste avec le modèle actuel de Samsung qui dispose d’une caméra téléobjectif 3x de 10 MP couplée à une deuxième lentille téléobjectif périscope de 50 MP. Cependant, d’autres sources suggèrent que le S26 Ultra conservera le même capteur ultra-large de 200 MP que le S25 Ultra.

En réponse à ces affirmations, Jukanlosreve, un autre leaker réputé pour sa précision, a déclaré : « Malheureusement, ce n’est pas vrai. » Il semble donc y avoir un débat sur les spécifications exactes du futur smartphone.

La Course à la Résolution n’est Pas Tout

Bien qu’un appareil photo principal de 324 mégapixels puisse sembler excessif, cela ne garantit pas à Samsung une place au sommet du classement des meilleurs smartphones. En effet, malgré les 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra de cette année, ce dernier a tendance à se retrouver légèrement en retrait face à ses concurrents Apple et Google, qui disposent tous deux de caméras principales de 48 MP.

Il est important de noter que, si Samsung produit des téléphones impressionnants avec sa ligne Ultra, la résolution n’est pas le seul critère déterminant la qualité d’une photo. Une plus grande attention pourrait être portée à l’amélioration de la qualité des photos par le logiciel, et non par le matériel.