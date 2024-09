Oubliez le Samsung Galaxy S25 – des avancées majeures sont attendues pour la gamme de 2026

Oubliez le Samsung Galaxy S25, le modèle phare de 2026 promet des améliorations majeures. Que nous réserve cette future pépite de la technologie ?

Tl;dr La sortie du Samsung Galaxy S25 est prévue début de l’année prochaine.

Des rumeurs suggèrent une augmentation substantielle de la puissance pour le Snapdragon 8 Gen 5.

Cette vitesse accrue pourrait profiter aux jeux mobiles haut de gamme et à l’IA embarquée.

Une nouvelle ère pour la série Galaxy de Samsung

Si nous nous fions aux tendances récentes, Samsung devrait lancer ses nouveaux smartphones Galaxy S25 dans les premiers mois de l’année prochaine. Les quatre derniers modèles ont fait leur apparition en janvier ou février.

Rumeurs et fuites autour du Galaxy S25

De nombreuses fuites et rumeurs circulent déjà sur le Samsung Galaxy S25. Un récent rapport souligne une information intrigante concernant son successeur. Phone Arena cite un post exclusivement accessible aux abonnés d’un leaker en Chine, qui prétend que le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, qui devrait équiper les smartphones phares de 2026, bénéficiera d’une augmentation significative de puissance par rapport à ce qui est actuellement disponible.

Toutefois, il convient de prendre ces informations avec des pincettes. En effet, bien que les fuites sur les réseaux sociaux se soient souvent avérées exactes par le passé, l’exactitude de chaque fuite individuelle ne peut être garantie. De plus, le leaker en question ici, The Undead sur Weibo, ne dispose pas d’un historique solide à consulter.

Potentiel de performance du Snapdragon 8 Gen 5

Le post en question explique que les cœurs d’efficacité du Snapdragon 8 Gen 5 de 3nm atteindront 4GHz, avec des cœurs de performance pouvant atteindre jusqu’à 5GHz.

Bien que nous ne sachions pas encore à quelle vitesse Qualcomm révélera le chipset de cette année (on suppose qu’il sera aux alentours de 4 GHz), nous savons que le Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, qui alimente le Samsung Galaxy S24, a des vitesses de cœur entre 2,2 GHz et 3,39 GHz. Cela représenterait donc un bond énorme en seulement deux ans.

Applications potentielles de cette vitesse accrue

Pour beaucoup de gens, les smartphones sont déjà suffisamment rapides, et une augmentation de vitesse de près de 50% pourrait sembler excessive. Cependant, il existe deux domaines où plus de vitesse est toujours la bienvenue : les jeux mobiles haut de gamme et l’IA embarquée. Avec tous les fabricants de smartphones misant gros sur ce dernier point, une vitesse accrue sera certainement appréciée par ceux qui cherchent à intégrer des fonctionnalités d’IA génératives de pointe dans les prochaines années.

Avant l’arrivée du Samsung Galaxy S26, bien sûr, le Galaxy S25 est très attendu. Des benchmarks fuités suggèrent une amélioration d’environ 25 à 30% en termes de vitesse, avec plus de RAM et de grandes améliorations apportées à la caméra sur le modèle S25 Ultra.