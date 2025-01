Oscars 2025 : qui remportera les prix majeurs du cinéma ?

Découvrez nos pronostics pour l'édition 2025 des Oscars.

Tl;dr Les nominations pour les Oscars 2025 sont annoncées sans grand favori.

La course est ouverte dans plusieurs catégories, dont celle du Meilleur Film.

Des prédictions audacieuses sont faites pour les différentes catégories.

Une saison des prix imprévisible

La saison des Oscars est de retour, et cette année, les choses semblent différentes. Après des mois de campagne, les nominations pour les Oscars 2025 ont été annoncées. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas de favori évident dans la plupart des catégories. Cela signifie que cette édition des Oscars s’annonce bien plus ouverte et imprévisible.

Nos prédictions audacieuses

Pour vous aider à naviguer dans cette mer d’incertitude, nous avons établi nos prédictions pour les grandes catégories de cette année. Cela inclut le Meilleur Film, le Meilleur Réalisateur, et toutes les principales catégories d’acteurs. Nos choix sont soutenus par les tendances historiques, le consensus de l’industrie, et bien sûr, nos opinions personnelles.

Alors, « The Brutalist » l’emportera-t-il ? Ou bien Emilia Perez marquera-t-elle l’histoire des Oscars ? La route est encore longue, mais voici notre premier arrêt : nos prédictions pour les Oscars 2025.

Un combat serré pour le Meilleur Film

Les nominés pour le Meilleur Film comprennent « Anora », « The Brutalist », « A Complete Unknown », « Conclave », « Dune: Part Two », « Emilia Pérez », « I’m Still Here », « Nickel Boys », « The Substance » et « Wicked ». Normalement, le vainqueur de cette catégorie est connu avant même la cérémonie des Oscars. Cette année, ce n’est pas le cas. En effet, la course est plus ouverte que jamais.

Si on se fie aux tendances historiques, l’un des indicateurs de succès est de savoir si un nominé a remporté un Golden Globe pour un film dramatique, musical/comédie ou non anglophone. Cette année, cela signifie que « The Brutalist » et « Emilia Perez » sont les favoris. Cependant, les tendances sont faites pour être défiées, et il y a des rumeurs depuis presque 12 mois que « Anora » sera le film à battre lors de la soirée.

La course au Meilleur Réalisateur

Cette année, tous les cinéastes nominés pour le Meilleur Réalisateur sont des premiers nominés. Bien que cela aurait pu mener à une course passionnante, il semble que ce sera l’un des prix les plus prévisibles de la soirée. Cela est dû à Brady Corbet et à sa victoire aux Golden Globes. Même si ces récompenses de janvier ne sont jamais un indicateur sûr du succès aux Oscars, leur historique pour le Meilleur Réalisateur est notable.